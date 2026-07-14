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Iran khẳng định việc phản đối chủ nghĩa đơn phương

Đánh giá Nga là "đối tác chiến lược và người bạn đáng tin cậy", Tổng thống Iran cho biết hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, hóa dầu, công nghiệp và thương mại.

Thanh Phương
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại một sự kiện. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại một sự kiện. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 13/7 khẳng định Iran, Nga và các quốc gia độc lập khác không chấp nhận chủ nghĩa đơn phương, cũng như những mưu đồ của một số quốc gia nhằm áp đặt ý chí đối với các quốc gia có chủ quyền.

Phát biểu trong cuộc gặp Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev đang ở thăm Tehran, Tổng thống Pezeshkian chỉ trích việc một số nước sử dụng các chính sách đơn phương, sức ép và các biện pháp trừng phạt nhằm buộc những quốc gia độc lập phải nhượng bộ.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng việc mở rộng hợp tác khoa học, công nghiệp và kinh tế giữa các quốc gia độc lập sẽ góp phần giảm tác động của các lệnh trừng phạt đơn phương, đồng thời tạo nền tảng cho một trật tự quốc tế công bằng hơn.

Ông Pezeshkian cũng kêu gọi đẩy nhanh việc triển khai các thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Iran và Nga, khẳng định Tehran sẵn sàng tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy các dự án chung.

Đánh giá Nga là "đối tác chiến lược và người bạn đáng tin cậy", Tổng thống Iran cho biết hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, hóa dầu, công nghiệp và thương mại.

Ông cũng nhấn mạnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei luôn coi việc tăng cường quan hệ với Nga là một ưu tiên.

Về phần mình, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev khẳng định Moskva quyết tâm triển khai các dự án hợp tác với Tehran, đồng thời đánh giá cao lập trường độc lập của Iran cũng như sự kiên định của nước này trước các sức ép từ bên ngoài./.

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#Iran-Nga #Quan hệ Nga-Iran về hạt nhân #Tổng thống Iran Iran Nga
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