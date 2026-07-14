Venezuela cải tổ nội các trong bối cảnh tái thiết sau động đất

Ngày 13/7, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã bổ nhiệm ông Felix Plasencia, Trưởng phái đoàn đại diện của Venezuela tại Mỹ, làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay thế ông Yvan Gil, người đảm nhiệm cương vị này từ năm 2023.

Bà Rodriguez cho biết ông Plasencia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao và sẽ phụ trách chính sách đối ngoại của Venezuela, bảo vệ chủ quyền, tăng cường quan hệ hợp tác và thúc đẩy “ngoại giao hòa bình” trên thế giới.

Ông sẽ đứng đầu Bộ Quan hệ Đối ngoại và Ngoại thương, cơ quan mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại thương Venezuela.

Ông Plasencia là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela giai đoạn 2021-2022, Đại sứ Venezuela tại Vương quốc Anh và Trung Quốc.

Ông từng đảm nhiệm vai trò Thư ký điều hành Liên minh Bolivar vì Nhân dân châu Mỹ - Hiệp ước Thương mại Nhân dân (ALBA-TCP) và Đại sứ Venezuela tại Colombia.

Ông cũng được bổ nhiệm làm Trưởng phái đoàn đại diện của Venezuela tại Mỹ vào tháng 2 vừa qua trong bối cảnh quan hệ giữa Caracas và Washington có những thay đổi đáng kể.

Trong đợt cải tổ nội các lần này, bà Rodríguez cũng bổ nhiệm ông Yván Gil giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, thay thế bà Gabriela Jiménez, người đứng đầu cơ quan này từ năm 2019.

Việc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh Venezuela bắt đầu quá trình tái thiết sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ngày 24/6, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng.

Cùng ngày 13/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa động đất đã tăng lên 4.561 người, trong khi 16.740 người bị thương.

Tổng cộng 107 khu tạm cư đã được thiết lập với khoảng 20.200 người đang lánh nạn. Gần 18.000 người vẫn trong tình trạng mất nhà ở và 856 tòa nhà bị hư hại.

Chính phủ Mỹ đã cam kết viện trợ gần 400 triệu USD cho Venezuela và triển khai 2 tàu chiến tới khu vực nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ, tái thiết sau thảm họa.

Trong lĩnh vực năng lượng, quyền Tổng thống Delcy Rodríguez khẳng định hoạt động khai thác dầu mỏ của Venezuela không bị gián đoạn do động đất, đồng thời cho biết sản lượng vẫn duy trì đà tăng theo kế hoạch của chính phủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp, bà Rodríguez cho biết sản lượng dầu hiện đạt khoảng 1,203 triệu thùng/ngày và không bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Các khu vực khai thác dầu chủ lực của Venezuela tập trung tại hồ Maracaibo ở miền Tây và vành đai dầu Orinoco ở miền Đông, trong khi các khu vực chịu ảnh hưởng chính của động đất nằm ở miền Bắc nước này.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song ngành dầu khí đã suy giảm mạnh trong hơn 1 thập kỷ qua do thiếu đầu tư và tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Sản lượng từng đạt khoảng 3 triệu thùng/ngày cách đây hơn 20 năm, trước khi giảm xuống mức thấp kỷ lục khoảng 350.000 thùng/ngày vào năm 2020 và bắt đầu phục hồi trong những năm gần đây.

Trước khi xảy ra động đất, Chính phủ Venezuela đã thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn dầu khí quốc tế nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, vốn đình trệ trong hoạt động thăm dò các mỏ mới trong gần 1 thập kỷ./.

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