Canada đạt thỏa thuận tháo gỡ bế tắc dự án cầu biên giới với Mỹ

Chính phủ Canada đã đạt được thỏa thuận chia sẻ với Mỹ 50% lợi nhuận ròng từ nguồn thu phí cầu Gordie Howe thông qua một quỹ phát triển kinh tế có thời hạn 15 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Cơ sở hạ tầng và Cộng đồng Canada, ông Gregor Robertson, khẳng định thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động ở hai bên biên giới.

Ông cho biết cơ chế chia sẻ lợi nhuận sẽ tạo động lực để cả Canada và Mỹ thúc đẩy giao thương qua cây cầu nối giữa hai nước.

Thỏa thuận được cho là giúp tháo gỡ bế tắc liên quan đến việc đưa cây cầu Gordie Howe, kết nối thành phố Windsor, thuộc tỉnh bang Ontario của Canada, với thành phố Detroit, thuộc bang Michigan của Mỹ, vào hoạt động.

Tuy nhiên, thỏa thuận đang vấp phải một số ý kiến phản đối do Canada đã chi trả toàn bộ chi phí xây dựng cầu, trị giá khoảng 6,4 tỷ CAD (khoảng 4,5 tỷ USD), sau khi cơ quan lập pháp bang Michigan từ chối đóng góp tài chính vào năm 2012.

Kế hoạch ban đầu của Canada là thu phí qua cầu ở cả hai chiều để hoàn vốn trước khi chia sẻ lợi nhuận với Michigan. Hiện công trình thuộc sở hữu chung của Chính phủ Canada và bang Michigan.

Giám đốc Liên đoàn Người nộp thuế Canada Franco Terrazzano cho rằng thỏa thuận chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân Canada, trong khi đảng Bảo thủ đối lập yêu cầu chính phủ công bố đầy đủ nội dung thỏa thuận và các tính toán chi phí liên quan.

Trong khi đó, các hiệp hội doanh nghiệp và giới chuyên gia nhận định lợi ích kinh tế từ việc sớm đưa cây cầu vào khai thác sẽ lớn hơn những nhượng bộ tài chính của Canada.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Canada Flavio Volpe cho biết cầu Gordie Howe có nhiều ưu thế so với cầu Ambassador hiện nay, như nhiều làn xe hơn, áp dụng thu phí tự động và kết nối trực tiếp với đường cao tốc.

Những lợi thế này đặc biệt quan trọng đối với ngành ô tô Bắc Mỹ, khi một linh kiện có thể phải qua lại biên giới Canada-Mỹ từ 7-8 lần trước khi được lắp ráp thành xe hoàn chỉnh.

Liên minh Vận tải đường bộ Canada nhận định cây cầu mới sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng tích hợp của Bắc Mỹ và tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Chung quan điểm, Giáo sư Fen Osler Hampson thuộc Đại học Carleton cho rằng Canada cần sớm đưa cây cầu trị giá hàng tỷ CAD vào hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng liên quan đến việc rà soát Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Theo ông, dù thời gian hoàn vốn của Canada có thể kéo dài hơn, ưu tiên trước mắt là thúc đẩy lưu thông hàng hóa và con người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 năm nay từng đe dọa ngăn việc khai trương cây cầu và yêu cầu Mỹ phải sở hữu “ít nhất một nửa” công trình.

Cầu Gordie Howe ban đầu dự kiến mở cửa ngày 12/6, song lễ khánh thành đã bị hoãn. Theo kế hoạch mới, cây cầu sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 27/7.

Hiện cầu Ambassador vận chuyển lượng hàng hóa trị giá khoảng 400 triệu CAD mỗi ngày, tương đương hơn 25% tổng kim ngạch thương mại Canada-Mỹ.

Việc cầu Gordie Howe đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, hạ chi phí vận chuyển và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng Bắc Mỹ./.

Canada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã tuyên bố vào tháng 3 rằng văn phòng của ông đang tiến hành điều tra thương mại đối với 60 quốc gia, bao gồm cả Canada.

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