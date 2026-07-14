Các khoản hoàn thuế nhập khẩu khiến ngân sách tháng 6 của Mỹ thâm hụt 120 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/7 cho biết các khoản hoàn thuế nhập khẩu ngày càng tăng đã đẩy thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 6 lên 120 tỷ USD. Đây là sự đảo ngược mạnh mẽ so với mức thặng dư 27 tỷ USD vào tháng 6/2025, thời điểm chính quyền ca ngợi kết quả này là bằng chứng cho sự thành công của chính sách thuế quan.

Bộ Tài chính cho biết tổng thu thuế hải quan đạt 23,6 tỷ USD nhưng số tiền hoàn trả lên tới 49,2 tỷ USD, dẫn đến khoản thâm hụt thuế hải quan 25,6 tỷ USD trong tháng 6.

Các khoản hoàn thuế này bắt đầu được giải ngân từ tháng 5 sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 đã ra phán quyết rằng các mức thuế quan toàn cầu sâu rộng nhất của ông Trump là bất hợp pháp theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Số tiền hoàn trả trong tháng 6 đã tăng hơn gấp đôi so với mức 22 tỷ USD của tháng 5.

Vào tháng 6/2025, khi các mức thuế quan của ông Trump vẫn đang phát huy tác dụng, Bộ Tài chính cho biết, doanh thu thuế hải quan ròng đạt 26,6 tỷ USD, qua đó lần đầu tiên đẩy mức thu này vượt mốc 100 tỷ USD trong một năm tài khóa.

Tại thời điểm đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, nhận định rằng kết quả ngân sách cho thấy nước Mỹ đang gặt hái những thành quả từ chương trình nghị sự thuế quan của ông Trump.

Một thẩm phán liên bang đã cảnh báo rằng việc chính phủ kháng cáo lệnh hoàn trả toàn bộ các khoản thuế bất hợp pháp đang làm chậm trễ các khoản thanh toán. Số tiền hoàn trả trong tháng 5 và tháng 6 là khoảng 71 tỷ USD, tức chỉ tương đương 42% tổng số 166 tỷ USD tiền thuế dựa trên IEEPA mà Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới thu vào thuộc diện phải hoàn trả.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các khoản hoàn thuế nhập khẩu đã góp phần kéo tổng thu ngân sách tháng 6 giảm 31 tỷ USD, tương đương 6%, xuống còn 496 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Tháng này thông thường là tháng có doanh thu lớn do trùng với hạn chót nộp thuế theo quý. Chi tiêu trong tháng 6 là 616 tỷ USD, tăng 117 tỷ USD, tương đương 23% so với con số của tháng 6/2025.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết chi tiêu của tháng 6/2025 đã giảm 97 tỷ USD do sự thay đổi lịch chi trả các khoản phúc lợi. Sau khi đã điều chỉnh, thâm hụt tháng 6 tăng 53 tỷ USD, tương đương 79%, so với mức thâm hụt đã điều chỉnh của cùng kỳ năm trước là 67 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm tài khóa 2026, thâm hụt ngân sách tăng 29 tỷ USD, tương đương 2%, lên 1.367 tỷ USD. Trong đó, doanh thu tăng 143 tỷ USD, tương đương 4%, lên 4.151 tỷ USD, trong khi chi tiêu tăng 172 tỷ USD, hay 3%, lên 5.518 tỷ USD.

Doanh thu thuế hải quan lũy kế từ đầu năm tài khóa đến nay sau khi trừ đi các khoản hoàn thuế đạt tổng cộng 163 tỷ USD, cao hơn mức 108 tỷ USD của cùng kỳ năm tài khóa 2025./.

Thâm hụt ngân sách Mỹ có thể tăng thêm 1.100 tỷ USD do điều chỉnh thuế quan Những điều chỉnh gần đây trong chính sách thuế quan có thể khiến thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tăng thêm khoảng 1.100 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.