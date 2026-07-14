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Nga triệu Đại sứ Đức về viện trợ quân sự cho Ukraine

Nga phản đối sự can thiệp của Đức, thể hiện ở việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ký kết với phía Ukraine các thỏa thuận quân sự và kỹ thuật quân sự.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 13/7, Nga đã triệu Đại sứ Đức tại Moskva Alexander Graf Lambsdorff để phản đối việc Berlin tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh Kiev gia tăng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo đó, phía Nga phản đối sự can thiệp của Đức, thể hiện ở việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ký kết với phía Ukraine các thỏa thuận quân sự và kỹ thuật quân sự, cung cấp vũ khí trực tiếp và lập các liên doanh để phát triển lực lượng và phương tiện tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga.

Ngoài ra, Moskva cũng không thể chấp nhận được những nỗ lực của Đức nhằm áp đặt lên các nước thứ ba, bao gồm cả các đại diện chính thức của Trung Quốc, về cách thức và hình thức họ nên xây dựng quan hệ với Nga.

Động thái trên diễn ra sau khi Đức trước đó cùng ngày đã triệu Đại sứ Nga về cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng, trong khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga về vấn đề này./.

(Vietnam+)
#hỗ trợ Ukraine #Mục tiêu dân sự Đức Nga
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