Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có bài phát biểu trước toàn quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào lúc 21h ngày 16/7 (giờ miền Đông nước Mỹ - 8h sáng 17/7 theo giờ Việt Nam).

Ông Trump không nêu chủ đề của bài phát biểu, trong khi Nhà Trắng cũng không cho biết nhà lãnh đạo này sẽ đề cập đến nội dung gì.

Khi người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt hỏi về nội dung bài phát biểu, ông Trump cho hay bài phát biểu sẽ tương tự những bài ông đã trình bày gần đây tại Núi Rushmore vào ngày 3/7 và tại Quảng trường Quốc gia vào ngày 4/7 nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Iran bùng phát trở lại, nước Mỹ đang bước vào mùa bầu cử mà đảng Cộng hòa của ông Trump có thể mất thêm ghế tại Quốc hội, đồng thời sau khi đồng minh thân cận của ông là Thượng nghị sỹ Lindsey Graham qua đời./.

Mỹ chính thức có sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump Sân bay Palm Beach tại Florida đã chính thức đổi tên thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump, động thái nhận được sự ủng hộ từ phe Cộng hòa nhưng cũng gây tranh luận trong giới chính trị Mỹ.