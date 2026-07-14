Cuba lên tiếng phản đối các lệnh hạn chế mới của Mỹ nhằm vào nhiều lĩnh vực

Ngày 13/7, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới mà Mỹ áp dụng đối với Cuba, cho rằng những biện pháp này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của người dân quốc đảo Caribe này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Bruno Rodríguez cho rằng các biện pháp hạn chế mới cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách hạn chế kinh tế đối với toàn bộ người dân Cuba.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba bày tỏ quan ngại việc Mỹ thông báo kế hoạch tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng quốc tế về vấn đề khủng bố, cho rằng cuộc họp sẽ không phản ánh khách quan tình hình

Trước đó cùng ngày, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu, thương mại và vận tải biển, một số doanh nghiệp do quân đội Cuba quản lý, cùng Bộ Du lịch Cuba.

Các biện pháp cũng áp dụng đối với một số cơ quan và tổ chức của Cuba. Trong khi đó, theo tờ The Washington Post, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mời đại diện hơn 60 quốc gia tham dự để thảo luận những thách thức an ninh mà Washington cho là đang gia tăng trên phạm vi quốc tế./.

Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua đề xuất tiến hành phiên thảo luận chung theo đề nghị của Cuba, nhằm xem xét những hệ lụy dai dẳng của lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe.