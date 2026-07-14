CEO SoftBank: Trí tuệ Nhân tạo sẽ cần 5.000 tỷ USD đầu tư mỗi năm vào năm 2040

Ngày 14/7, Giám đốc điều hành Tập đoàn SoftBank, ông Masayoshi Son cho biết, sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo (AI) sẽ đòi hỏi khoản đầu tư lên tới 5.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2040, đồng thời bác bỏ những lo ngại về nguy cơ hình thành "bong bóng Trí tuệ Nhân tạo."

Trong 2 năm qua, SoftBank-tập đoàn đầu tư công nghệ của Nhật Bản-đã triển khai chương trình đầu tư quy mô lớn nhằm trở thành một nền tảng cốt lõi trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo. SoftBank đã rót hàng chục tỷ USD vào OpenAI, tài trợ xây dựng các trung tâm dữ liệu và đầu tư vào các công ty robot.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của SoftBank ở Tokyo, ông Son cho biết khoản đầu tư 5.000 tỷ USD (tương đương khoảng 800.000 tỷ yen) mỗi năm có thể khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng ông tin đây sẽ là mức chi cần thiết.

Theo ông, mô hình kinh doanh này hoàn toàn khả thi vì đến năm 2040, nếu doanh thu từ Trí tuệ Nhân tạo chiếm khoảng 20% GDP toàn cầu, thì khoản đầu tư 800.000 tỷ yen mỗi năm sẽ chỉ là một phần rất nhỏ.

Ông Son nổi tiếng với những khoản đầu tư lớn vào các công nghệ mang tính đột phá và thường đưa ra những dự báo đầy lạc quan về tiềm năng của chúng.

Trong khi giá trị của các công ty Trí tuệ Nhân tạo tăng mạnh, chi tiêu vốn để xây dựng hạ tầng phục vụ Trí tuệ Nhân tạo cũng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại liệu các doanh nghiệp này có tạo ra lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chi phí đầu tư hay không.

Đáp lại, ông Son khẳng định: "Đặt câu hỏi liệu Trí tuệ Nhân tạo có phải là bong bóng hay không là điều vô lý. Tôi không nghĩ những người đặt câu hỏi đó thực sự hiểu Trí tuệ Nhân tạo là gì," qua đó một lần nữa tái khẳng định quan điểm của mình."

Trong sự nghiệp đầu tư, ông Son từng gặt hái thành công lớn với khoản đầu tư sớm vào tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc và đưa điện thoại iPhone của Apple vào thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, một số khoản đầu tư khác, như công ty chia sẻ văn phòng WeWork, lại không đạt được kỳ vọng.

Hiện nay, khoản đầu tư mà SoftBank đặt nhiều kỳ vọng nhất là vào OpenAI, nhà phát triển chatbot ChatGPT. Tổng vốn đầu tư của tập đoàn vào công ty này dự kiến sẽ vượt 60 tỷ USD trước khi năm 2026 kết thúc.

Ông Son cũng dự báo đến năm 2040, các trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo sẽ cần công suất phát điện khoảng 3 terawatt, tương đương 1,8 lần tổng mức tiêu thụ điện hiện nay của toàn thế giới.

Theo ông, trong giai đoạn đầu, nguồn điện này chủ yếu sẽ được cung cấp từ khí đốt trước khi năng lượng nhiệt hạch trở thành nguồn năng lượng chính.

Ông cũng đề cập đến khả năng sử dụng điện Mặt Trời ngoài không gian như ý tưởng của tỷ phú Elon Musk, nhưng cho rằng năng lượng nhiệt hạch trên Trái Đất sẽ là lựa chọn rẻ hơn và sạch hơn.

Phác họa viễn cảnh vào năm 2040, ông Son cho rằng sẽ có khoảng 100.000 tỷ tác nhân Trí tuệ Nhân tạo có thể tự đưa ra quyết định, thực hiện hành động và giao tiếp với các tác nhân Trí tuệ Nhân tạo khác./.

SoftBank rót 75 tỷ euro xây dựng siêu hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo tại Pháp Tập đoàn SoftBank Masayoshi sẽ giải ngân 45 tỷ euro từ nay đến năm 2031 để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại miền Bắc nước Pháp; đây là dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ.

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