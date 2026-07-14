Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp đối với mưa bão ở Liêu Ninh

Ngày 14/7, Ủy ban quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp ứng phó thiên tai cấp 4 đối với tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này, nơi chịu ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt.

Theo ủy ban trên, một nhóm công tác đã được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai để đánh giá tình hình và hỗ trợ chính quyền địa phương đảm bảo các nhu cầu cơ bản của người dân. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó cấp I là nghiêm trọng nhất.

Cơ quan khí tượng tỉnh Liêu Ninh cho biết khi bão Bavi di chuyển về phía Bắc mang theo những trận mưa lớn đến địa phương này, mưa tiếp tục kéo dài đến trưa 14/7, với những trận mưa cực lớn trút xuống một số khu vực. Đến 16h ngày 13/7, hơn 260.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn trong tỉnh Liêu Ninh.

Trước bối cảnh đó, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cùng ngày cho biết đã phân bổ 30 triệu nhân dân tệ (4,4 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp tại tỉnh Liêu Ninh.

Theo ủy ban trên, các khoản kinh phí này chủ yếu sẽ được sử dụng để khôi phục khẩn cấp các cơ sở hạ tầng bị hư hại, bao gồm đường sá và các cơ sở dịch vụ công như trường học, nhằm giúp người dân địa phương khôi phục sản xuất và sinh hoạt bình thường càng sớm càng tốt.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp lũ lụt đối với tỉnh Cát Lâm (Jilin), Đông Bắc nước này, từ cấp 4 lên cấp 3, do mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở địa phương này. Do ảnh hưởng của bão Bavi, mưa lớn kéo dài đã trút xuống tỉnh Cát Lâm, khiến đoạn sông Tùng Hoa chảy qua tỉnh này ghi nhận trận lũ số 1 năm 2026.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn tại tỉnh Cát Lâm trong ngày 14 và 15/7, trong đó khu vực trung tâm và phía Đông tỉnh ghi nhận những trận mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ lụt tại các sông, lũ quét núi, sạt lở đất, sự cố tại các hồ chứa vừa và nhỏ hay ngập úng đô thị vẫn ở mức cao. Tình hình kiểm soát lũ lụt vẫn nghiêm trọng và phức tạp. Một đội công tác đã được cử đến tỉnh Cát Lâm để hỗ trợ và hướng dẫn các nỗ lực phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại địa phương.

Trong khi đó, tại Indonesia, lực lượng chữa cháy rừng Manggala Agni đang nỗ lực dập tắt đám cháy rộng 7,5 ha ở tỉnh Riau. Chính quyền tỉnh Riau ngày 14/7 cho biết đám cháy đã ảnh hưởng đến vùng đất than bùn phủ đầy lau sậy, cây bụi và cây cọ dầu.

Chiến dịch chữa cháy cũng có sự tham gia của lực lượng quân đội và cảnh sát, cơ quan phòng chống thiên tai khu vực, các nhóm tình nguyện và người dân địa phương, với sự hỗ trợ từ các trực thăng chữa cháy.

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy và ngăn chặn chúng lan rộng, vì các đám cháy âm ỉ dưới mặt đất vẫn tiếp diễn và một số khu vực vẫn tiếp tục bốc khói trong điều kiện trời có mây./.

Trung Quốc chi ngân sách khẩn cấp, kích hoạt mức cảnh báo cao nhất đối phó bão Bavi Các cơ quan chức năng Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp - đối với nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất tại nhiều địa phương.