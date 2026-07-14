Trung Quốc cảnh báo nguy cơ COVID-19 gia tăng trong mùa Hè

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết dịch COVID-19 tại nước này đang có xu hướng tăng trở lại trong mùa Hè, đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhất là đối với người cao tuổi và những người có bệnh nền.

CDC Trung Quốc cho biết trong tháng Sáu, nước này ghi nhận khoảng 79.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 130 ca diễn biến nặng và 1 ca tử vong.

Trường hợp tử vong được xác định là bệnh nhân có bệnh nền. Bên cạnh đó, số liệu giám sát cho thấy từ nửa cuối tháng Sáu đến tuần đầu tháng Bảy, tỷ lệ mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa bệnh liên tục tăng trong 6 tuần liên tiếp.

Đến tuần đầu tiên của tháng Bảy, tỷ lệ dương tính với COVID-19 đã đứng thứ hai trong các tác nhân gây hội chứng cúm, chỉ sau virus cúm mùa.

Theo CDC Trung Quốc, các chủng virus đang lưu hành đều thuộc biến thể Omicron và đến nay chưa có bằng chứng cho thấy xuất hiện biến thể mới làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Trên thực tế, xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 vào mùa Hè đã xuất hiện liên tiếp trong 3 năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu được cho là nhu cầu đi lại, du lịch tăng trong kỳ nghỉ Hè, cùng với việc người dân thường sinh hoạt trong không gian kín sử dụng điều hòa, làm giảm khả năng thông gió và tạo điều kiện cho virus lây lan.

Dữ liệu của CDC Trung Quốc cũng cho thấy số ca nặng trong tháng Sáu tăng đáng kể so với các tháng đầu năm. Trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Năm, số ca nặng mỗi tháng đều dưới 70 trường hợp, trước khi tăng lên 130 ca trong tháng Sáu. Tuy nhiên, số ca tử vong vẫn ở mức rất thấp và không thay đổi so với tháng trước.

Các chuyên gia y tế nhận định COVID-19 hiện không còn mang tính mùa vụ rõ rệt như bệnh cúm mà có thể xuất hiện theo từng đợt bùng phát.

Mặc dù nhiệt độ cao và tia cực tím có thể làm giảm khả năng tồn tại của virus ngoài môi trường, nhưng các yếu tố như hoạt động đi lại đông đúc, sử dụng điều hòa trong không gian kín và quá trình giao lưu xã hội trong kỳ nghỉ Hè vẫn có thể làm gia tăng nguy cơ lây truyền.

CDC Trung Quốc khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và người suy giảm miễn dịch, cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, giữ thông thoáng nơi ở và nơi làm việc, đồng thời đến cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau họng hoặc ho kéo dài để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, nguồn cung bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 và các loại thuốc điều trị hiện vẫn ổn định, chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá trên các nền tảng thương mại điện tử.

Điều này cho thấy hệ thống cung ứng vật tư y tế vẫn đáp ứng tốt nhu cầu trong bối cảnh số ca mắc có xu hướng gia tăng theo chu kỳ mùa Hè./.

OECD thiệt hại 135 tỷ USD mỗi năm vì Hội chứng COVID kéo dài Long COVID (Hội chứng COVID kéo dài) có thể khiến các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thiệt hại tới 135 tỷ USD mỗi năm và kéo dài ảnh hưởng trong ít nhất một thập kỷ.