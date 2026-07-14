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Quốc hội Hàn Quốc điều trần về sai sót bầu cử, bất đồng quanh kiểm phiếu lại

Phiên điều trần được tiến hành trong bối cảnh đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập tiếp tục bất đồng về nguyên nhân vụ việc cũng như các biện pháp xử lý tiếp theo.

Nhật Hưng
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 14/7, Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về những sai sót trong công tác quản lý cuộc bầu cử hôm 3/6.

Động thái này được tiến hành trong bối cảnh đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập tiếp tục bất đồng về nguyên nhân vụ việc cũng như các biện pháp xử lý tiếp theo.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong phiên điều trần, các nghị sỹ DP cho rằng những sai sót trong công tác quản lý của Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) đã ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền bầu cử của cử tri, đồng thời yêu cầu cơ quan này làm rõ trách nhiệm.

Tuy nhiên, DP khẳng định vụ việc không nên bị quy kết thành gian lận bầu cử, cho rằng điều này có thể làm suy giảm lòng tin của công chúng đối với hệ thống bầu cử.

Trong khi đó, PPP tập trung chỉ trích cơ chế quản lý và hoạt động đấu thầu của NEC.

Một số nghị sỹ của đảng này cáo buộc NEC ưu ái các doanh nghiệp có liên hệ với cựu quan chức thông qua nhiều hợp đồng chỉ định, đồng thời kêu gọi bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra toàn diện vụ việc và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Hai đảng trên cũng bày tỏ quan điểm khác nhau về việc kiểm phiếu lại. DP đề nghị triển khai ngay việc kiểm phiếu để sớm xác minh kết quả, trong khi PPP cho rằng cần tiến hành song song hoặc ưu tiên cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Phiên điều trần là hoạt động đầu tiên của Ủy ban đặc biệt điều tra các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm quyền bầu cử của công dân và cải cách công tác quản lý bầu cử.

Dự kiến, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của NEC và thảo luận các biện pháp cải cách nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý bầu cử và củng cố niềm tin của cử tri./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc hội Hàn Quốc #bầu cử Hàn Quốc Hàn Quốc
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