Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cải tổ chính phủ

Ngày 26/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật cải tổ chính phủ, trong đó đề xuất bãi bỏ cơ quan công tố và tái cấu trúc Bộ Kinh tế và Tài chính.

Theo hãng tin Yonhap, dự luật sửa đổi Đạo luật Tổ chức Chính phủ - do đảng Dân chủ (DP) cầm quyền thúc đẩy, đã được thông qua trong phiên họp toàn thể của Quốc hội với 174 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 5 phiếu trắng.

Đây là dự luật cải tổ chính phủ đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung. Nội dung chính của dự luật là đề xuất bãi bỏ cơ quan công tố và thành lập 2 cơ quan mới để tiếp quản quyền điều tra và truy tố.

Dự luật cũng kêu gọi tước bỏ vai trò lập kế hoạch ngân sách của Bộ Kinh tế và Tài chính, đồng thời thành lập một cơ quan quản lý ngân sách trực thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Ngoài ra, quyền giám sát chính sách năng lượng của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng sẽ được chuyển giao sang Bộ Môi trường.

Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập đã phản đối dự luật, cho rằng văn kiện này được thông qua "vội vàng" khi các nghị sĩ chưa có đủ thời gian để thảo luận tại Quốc hội. Trước đó, ngày 25/9, đảng này đã khởi xướng một cuộc tranh luận và tìm cách "câu giờ" nhằm ngăn chặn việc thông qua dự luật.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận đã kết thúc trong vòng 24 giờ sau khi DP, với đa số ghế tại Quốc hội, đệ trình kiến nghị chấm dứt tranh luận để thúc đẩy bỏ phiếu về dự luật./.

