Hàn Quốc công bố chiến lược ngoại giao với các cường quốc

Tại cuộc họp Nội các ngày 16/9, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố đường lối ngoại giao trong 5 năm nhiệm kỳ, lấy “ngoại giao thực dụng vì lợi ích quốc gia” làm trọng tâm.

Trọng điểm là củng cố quan hệ với các cường quốc, trên cơ sở đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác 3 bên Hàn-Mỹ-Nhật, đồng thời tập trung giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thúc đẩy ngoại giao kinh tế.

Với Mỹ, Hàn Quốc định hướng phát triển quan hệ song phương thành “đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai," mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường lợi ích lẫn nhau, đảm bảo sự cân bằng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác 3 bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Trong quan hệ với Nhật Bản, Hàn Quốc một mặt giữ vững lập trường nguyên tắc về các vấn đề lịch sử, nỗ lực kêu gọi sự hưởng ứng của phía Tokyo, mặt khác theo đuổi chiến lược hợp tác hướng tới tương lai.

Đối với Trung Quốc, Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, kêu gọi sự ủng hộ của Bắc Kinh trong vấn đề phi hạt nhân hóa và cải thiện quan hệ liên Triều, đồng thời nỗ lực ổn định chuỗi cung ứng và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ quyền lợi hàng hải trên vùng biển Tây.

Về quan hệ với Nga, vốn trở nên nguội lạnh sau cuộc chiến Nga-Ukraine, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì đối thoại chiến lược và nỗ lực khôi phục hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực đạt tiến triển thực chất nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trên cơ sở các biện pháp giảm nhẹ căng thẳng liên Triều và tham vấn với Mỹ, Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, thúc đẩy đàm phán Mỹ-Triều.

Trong quá trình này, chính quyền Seoul kỳ vọng thu hút được vai trò mang tính xây dựng của các nước láng giềng như Trung Quốc và Nga, dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật.

Trong chiến lược đối ngoại, Chính phủ Hàn Quốc cũng đề xuất kế hoạch 5 năm phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn, từ đóng băng đến giải trừ và phá dỡ, thúc đẩy song song đối thoại liên Triều và đàm phán Mỹ-Triều. Seoul kỳ vọng khôi phục các khuôn khổ hợp tác đa phương như đàm phán 4 bên hoặc 6 bên, qua đó củng cố hòa bình và hợp tác khu vực Đông Bắc Á.

Về kinh tế, Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố sẽ tăng cường năng lực ngoại giao kinh tế nhằm ứng phó với khủng hoảng toàn cầu. Theo đó, Hàn Quốc sẽ mở một "Hội nghị rà soát an ninh kinh tế" thường kỳ nhằm ứng phó nhanh với các vấn đề thương mại và an ninh kinh tế toàn cầu.

Hàn Quốc đặt mục tiêu đưa các vấn đề thảo luận về kỹ thuật số, Trí tuệ Nhân tạo (AI), Biến đổi Khí hậu và chuỗi cung ứng toàn cầu khi giữ chức Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm nay và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào năm 2028, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.

Trong danh sách nhiệm vụ đối ngoại của Chính phủ đương nhiệm còn gồm việc mở rộng ngoại giao với các quốc gia Nam bán cầu, tăng cường hợp tác thực chất với khu vực Trung Đông, xây dựng chiến lược hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trung và dài hạn, tăng cường hệ thống bảo hộ công dân ở nước ngoài và hỗ trợ kiều bào./.

