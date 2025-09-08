Tổng thống Hàn Quốc nỗ lực đoàn kết các đảng phái chính trị

Ngày 8/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tổ chức cuộc gặp ba bên với Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Jung Chung Rae và Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính Jang Dong Hyeok.

Cuộc gặp được tổ chức theo hình thức hội đàm kiêm tiệc trưa tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, thủ đô Seoul.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh cam kết sẽ lắng nghe ý kiến của các bên và phản ánh một cách công bằng ý kiến của người dân vào công tác điều hành đất nước.

Chủ tịch hai chính đảng lớn nhất ở Hàn Quốc đều thể hiện sự đồng thuận về tầm quan trọng của nền chính trị thỏa hiệp. Chủ tịch DP Jung Chung Rae bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên sẽ được khôi phục.

Cũng tại cuộc gặp, chủ tịch hai đảng nhất trí thành lập cơ chế tham vấn về kinh tế và dân sinh để tạo ra những thành quả thiết thực. Chủ tịch đảng DP Jung Chung Rae đề nghị đảng đối lập PPP phối hợp hoàn thiện 3 dự luật cải cách Viện Kiểm sát, truyền thông và tư pháp.

Về phần mình, Chủ tịch PPP Jang Dong Hyeok bày tỏ lo ngại về tiến trình điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt và đề nghị Tổng thống Lee Jae Myung phủ quyết dự thảo kéo dài thời hạn hoạt động của nhóm này cũng như phủ quyết dự luật lập Hội đồng xét xử đặc biệt về việc ban hành thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.

Sau cuộc họp 3 bên, Tổng thống Lee Jae Myung tiếp tục họp riêng với Chủ tịch đảng PPP. Đây là lần đầu tiên ông Lee họp riêng với lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất Quốc hội kể từ khi nhậm chức đầu tháng 6.

Chủ tịch PPP Jang Dong Hyeok đã đề xuất các chính sách dân sinh cụ thể như các biện pháp đột phá tạo việc làm cho thanh niên, nâng tiêu chuẩn cổ đông lớn khi áp dụng thuế chuyển nhượng cổ phiếu và thúc đẩy ngành xây dựng tại địa phương.

Tổng thống Lee cho biết sẽ tham vấn các bộ ngành hữu quan và xem xét các đề xuất trên một cách tích cực./.

