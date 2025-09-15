Hàn Quốc đẩy mạnh vận động ngoại giao trước thềm các cuộc họp bộ trưởng APEC

Ngày 15/9, Bộ Kinh tế Tài chính nước này cho biết một nhóm quan chức chính phủ sẽ tiến hành một chiến dịch ngoại giao vận động cho các cuộc họp cấp bộ trưởng về tài chính và cải cách cơ cấu trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại Incheon từ ngày 20-23/10.

Theo Lực lượng đặc nhiệm APEC của bộ trên, các quan chức sẽ lần lượt đến thăm phái đoàn ngoại giao của 21 nền kinh tế thành viên APEC tại Hàn Quốc để thông báo, chia sẻ chính sách và chuẩn bị cho chương trình nghị sự.

Đây không chỉ là hoạt động quảng bá mà còn nhằm khuyến khích đối thoại thực chất, tập trung vào các vấn đề trọng tâm của khu vực.

Ngoài các phiên họp chính thức, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ tổ chức các diễn đàn về Trí tuệ Nhân tạo (AI), triển lãm kinh doanh và biểu diễn văn hóa, đồng thời tạo cơ hội tiếp xúc song phương giữa các bộ trưởng với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC.

Các hoạt động này nằm trong chiến lược rộng hơn của Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Gyeongju vào cuối tháng 10.

Seoul kỳ vọng các cuộc họp thành công sẽ củng cố vai trò của Hàn Quốc trong APEC, đồng thời thúc đẩy hợp tác về cải cách cơ cấu, đổi mới kỹ thuật số và ổn định tài chính./.

