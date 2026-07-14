Pinwheel trình làng điện thoại bàn kiểu cổ điển dành cho trẻ em

Nếu chúng ta còn nhớ cảm giác chạy vội về nhà sau giờ học để lấy điện thoại bàn của gia đình gọi cho bạn thân trước bữa tối, thì một thiết bị mới từ hãng công nghệ Pinwheel đang hướng đến việc tái hiện trải nghiệm đó cho thế hệ mới.

Pinwheel ngày 14/7 thông báo kế hoạch ra mắt Pinwheel Home, một phiên bản hiện đại của điện thoại gia đình cổ điển được thiết kế để giúp trẻ em giữ liên lạc mà không bị phân tâm bởi điện thoại thông minh.

Pinwheel định vị chiếc điện thoại này như một bước làm quen với điện thoại dành cho trẻ em ở độ tuổi từ 5-10 trước khi chúng sẵn sàng sử dụng điện thoại thông minh. Pinwheel đã bán các điện thoại thông minh thân thiện với trẻ em và ra mắt đồng hồ thông minh vào năm 2025.

Thay vì nhắn tin hoặc lướt mạng xã hội, Pinwheel Home được thiết kế chỉ dành cho cuộc gọi thoại. Pinwheel Home cho biết điện thoại này khuyến khích các cuộc trò chuyện trực tiếp, ý nghĩa hơn, đồng thời cho phép trẻ em tự gọi điện cho bạn bè và gia đình cũng như thực hành những kỹ năng sử dụng điện thoại cơ bản mà không cần mượn thiết bị của bố mẹ.

Việc trình làng sản phẩm trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều bậc phụ huynh tìm cách giảm thời gian sử dụng màn hình của con cái giữa những lo ngại ngày càng tăng về tác động của công nghệ đến sự phát triển của trẻ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng màn hình quá mức với các vấn đề về cảm xúc, hành vi và xã hội. Ngoài ra, nghiên cứu gần đây từ Đại học Georgia cho thấy trẻ em dành nhiều thời gian trên mạng xã hội có xu hướng phát triển vốn từ vựng yếu hơn theo thời gian, bao gồm cả việc khó nhận biết và phát âm từ ngữ hơn.

Một thông tin đáng chú ý là mặc dù Pinwheel Home trông giống như một chiếc điện thoại bàn truyền thống song lại hoạt động qua mạng Wi-Fi, loại bỏ nhu cầu sử dụng giắc cắm điện thoại.

Sản phẩm có hai phiên bản. Phiên bản Spark có giá khởi điểm 68 USD và có các màu trắng, đen, xanh dương và tím. Phiên bản Classic có giá 79 USD và bao gồm một ống nghe kiểu cổ điển và các nhãn dán có thể tùy chỉnh, với các tùy chọn màu hồng, đen và trắng.

Vì lý do an toàn, các bậc phụ huynh kiểm soát thiết bị thông qua Cổng thông tin người chăm sóc của Pinwheel, nơi họ có thể phê duyệt danh bạ, chặn người gọi không xác định, thư rác và những cuộc gọi tự động, cũng như thiết lập lịch gọi và giới hạn thời gian. Chức năng gọi nhanh và thư thoại cũng có sẵn.

Theo Pinwheel, các bản cập nhật trong tương lai sẽ giới thiệu tính năng gọi ba chiều và cho phép Pinwheel Home tích hợp với đồng hồ và điện thoại thông minh của hãng, cho phép trẻ em sử dụng cùng một số điện thoại trên nhiều thiết bị trong khi vẫn hạn chế thời gian sử dụng màn hình tại nhà.

Một số nước, trong đó có Australia, đã hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em, và Vương quốc Anh đã công bố kế hoạch cho các biện pháp tương tự.

Như vậy, sản phẩm mới của Pinwheel cũng gia nhập nhóm thiết bị liên lạc không cần màn hình khác dành cho trẻ em, cạnh tranh với Tin Can, một điện thoại cố định có kết nối Wi-Fi giá 100 USD cho phép phụ huynh quản lý các liên hệ đã được phê duyệt thông qua một ứng dụng đi kèm.

Các cuộc gọi giữa các thiết bị Pinwheel Home là miễn phí thông qua dịch vụ Pinwheel Circle của công ty. Các gia đình muốn gọi đến những số điện thoại thông thường có thể chọn các gói bắt đầu từ 6,99 USD/tháng cho tối đa năm liên hệ đã được phê duyệt hoặc 9,99 USD/tháng cho cuộc gọi không giới hạn. Những cuộc gọi giữa các thiết bị Tin Can cũng miễn phí, trong khi gói dành cho bạn bè và gia đình là 9,99 USD/tháng.

Pinwheel Home hiện có sẵn thông qua trang web của doanh nghiệp và dự kiến sẽ ra mắt trên trang web bán hàng của công ty thương mại điện tử Amazon vào mùa Thu 2026./.

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