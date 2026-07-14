Bỉ: Cháy tòa nhà ở trung tâm Brussels khiến nhiều người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn bùng phát sáng 14/7 (giờ địa phương) tại tòa nhà OXY, sát quảng trường De Brouckère ở trung tâm thủ đô Brussels, đã trở thành một thảm kịch.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Viện Công tố lao động Brussels xác nhận nhiều người đã được phát hiện tử vong trong một thang máy của tòa nhà; 6 người vẫn còn mất tích và công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Cơ quan công tố cho biết những người mất tích có thể đang ở trong một thang máy khác mà lực lượng cứu hỏa chưa thể tiếp cận.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Viện Công tố lao động Brussels, ông Brecht Speybrouck, cho biết: "Lực lượng cứu hỏa đã mở được một khe nhỏ vào một trong các thang máy và chúng tôi phát hiện nhiều nạn nhân tại đó. Có thể đó là 6 người đang mất tích, nhưng cũng có thể vẫn còn người trong thang máy còn lại hoặc ở nơi khác."

Ông cũng thừa nhận thương vong trong vụ việc là "rất nặng nề."

Vụ cháy được cho là bắt nguồn từ một đám cháy nhỏ bùng phát tại tầng hai của tòa nhà vào sáng cùng ngày. Mặc dù đám cháy ban đầu đã được dập tắt, ngọn lửa sau đó lan vào giếng thang máy và bùng phát trở lại.

Theo thông tin ban đầu, hai người bị bỏng đã được chuyển tới Bệnh viện Quân y ở Neder-over-Heembeek, trong khi một lính cứu hỏa bị sốc nhiệt được chăm sóc ngay tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Hồ sơ do Viện Công tố lao động thụ lý cho thấy các nạn nhân đều là công nhân đang làm việc tại công trường.

Các công nhân được sơ tán đã được đưa tới khu nhà ăn của trung tâm hành chính BruCity theo chỉ đạo của Thị trưởng thành phố Brussels Philippe Close, nơi Hội Chữ thập Đỏ triển khai công tác hỗ trợ. Đồng thời, kế hoạch can thiệp y tế và kế hoạch hỗ trợ tâm lý-xã hội cũng được kích hoạt song song với kế hoạch khẩn cấp nội bộ.

OXY là dự án cải tạo quy mô lớn tòa nhà Trung tâm Monnaie cũ, nằm ngay cạnh quảng trường De Brouckère - một công trình mang tính biểu tượng của trung tâm Brussels. Dự án đang trong quá trình chuyển đổi công năng thành tổ hợp căn hộ, nhà hàng và quán bar trên tầng thượng.

Vụ cháy tòa nhà OXY xảy ra chỉ ít ngày sau vụ cháy tại một tiệm giặt là trong đêm 12 rạng sáng 13/7, cũng ở Brussels. Ngọn lửa khi đó đã lan lên tòa nhà gồm 11 căn hộ phía trên, buộc nhiều người phải sơ tán. Nguyên nhân các vụ cháy liên tiếp xảy ra gần đây tại thủ đô của Bỉ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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