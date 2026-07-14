Quốc gia thành viên ASEAN đẩy mạnh chiến lược quy hoạch nhà ở dựa trên dữ liệu

Chính phủ Malaysia đang tăng cường công tác quy hoạch nhà ở dựa trên dữ liệu nhằm đảm bảo các dự án được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời giải quyết tình trạng tăng giá và sự mất cân đối giữa cung và cầu nhà ở.

Thứ trưởng Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương, bà Aiman Athirah Sabu, cho biết phương pháp tiếp cận này sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Malaysia, Trung tâm thông tin bất động sản quốc gia và Cơ quan giám sát đô thị Malaysia, cùng với dữ liệu cung ứng và đăng ký nhà ở từ nhiều cơ quan khác nhau.

Việc sử dụng các nguồn dữ liệu này cho phép chính phủ lập kế hoạch phát triển theo từng bang và địa phương, bao gồm việc xác định loại hình, vị trí và số lượng nhà ở cần xây dựng dựa trên nhu cầu thị trường và khả năng chi trả của hộ gia đình.

Trong nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng, Chính phủ Malaysia đã khôi phục 1.615 dự án nhà ở bị chậm tiến độ hoặc bỏ dở trong giai đoạn từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2026.

Các dự án này bao gồm 190.422 căn nhà với tổng giá trị phát triển ước tính khoảng hơn 37 tỷ USD. Bên cạnh đó, Malaysia đang hoàn thiện Chính sách nhà ở quốc gia giai đoạn 2026-2035, dự kiến sẽ áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc định giá nhà ở xã hội dựa trên dữ liệu thực tế tại từng địa phương.

Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương cũng triển khai các biện pháp quản lý nghiêm ngặt bằng cách đưa vào danh sách đen các chủ đầu tư và giám đốc công ty liên quan đến những dự án bị bỏ dở. Những đối tượng này sẽ bị ngăn chặn xin giấy phép phát triển mới và các tài khoản phát triển nhà ở hiện có của họ sẽ bị phong tỏa.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở, Chính phủ Malaysia còn cung cấp mức bảo lãnh lên đến 120% giá trị căn nhà, giúp người mua lần đầu trang trải thêm các chi phí cải tạo và chi phí liên quan, trong khi khuyến khích các chủ đầu tư có giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình./.

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