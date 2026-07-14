Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động Lào, Myanmar và Việt Nam

Nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cho các ngành sản xuất, dịch vụ và duy trì hoạt động của nền kinh tế, ngày 14/7, nội các Thái Lan đã thông qua việc gia hạn giấy phép lao động cho khoảng 770.000 lao động nước ngoài mang quốc tịch Lào, Myanmar và Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Phatdarasmi Thongsaluaykorn cho biết quyết định trên được đưa ra theo đề xuất của Bộ Lao động, đồng thời nội các cũng phê duyệt hai dự thảo thông báo của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động liên quan đến việc cho phép người lao động nước ngoài tiếp tục cư trú và làm việc tại Thái Lan.

Biện pháp này là sự tiếp nối chính sách quản lý lao động nước ngoài đối với công dân Lào, Myanmar và Việt Nam đã được Nội các Thái Lan thông qua từ tháng 11/2025.

Theo Chính phủ Thái Lan, một bộ phận lao động vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục theo quy định trong thời hạn do nhiều nguyên nhân. Nếu không được gia hạn, những lao động này có nguy cơ rơi vào tình trạng cư trú và làm việc trái phép, ảnh hưởng đến công tác quản lý của cơ quan chức năng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Số liệu của Chính phủ Thái Lan cho thấy tính đến ngày 30/6, có khoảng 770.000 lao động thuộc diện được áp dụng chính sách này.

Việc gia hạn giấy phép lao động sẽ tạo điều kiện để những lao động trên tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý, đồng thời giúp các doanh nghiệp duy trì nguồn nhân lực trong bối cảnh nhiều ngành kinh tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào lao động nước ngoài.

Cùng với quyết định trên, nội các Thái Lan cũng thông qua dự thảo thông báo của Bộ Nội vụ về việc cho phép người nước ngoài được cư trú tại Thái Lan trong trường hợp đặc biệt và dự thảo thông báo của Bộ Lao động về việc cho phép người nước ngoài làm việc trong các trường hợp cụ thể, nhằm bảo đảm các quy định được triển khai thống nhất.

Chính phủ Thái Lan đã giao Bộ Lao động, thông qua Cục Việc làm, đẩy mạnh tuyên truyền tới doanh nghiệp, người sử dụng lao động và lao động nước ngoài về điều kiện, thủ tục và thời hạn thực hiện các quy định mới, qua đó tạo thuận lợi cho việc tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý lao động nước ngoài./.

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