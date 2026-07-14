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Israel cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Iran tấn công

Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Israel sẽ đáp trả "mạnh hơn rất nhiều" trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran, khẳng định thời kỳ Israel chịu trận mà không khiến đối phương trả giá đã kết thúc.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Iran tấn công

Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của châu Âu là “bất hợp pháp”

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp đối với mưa bão ở Liêu Ninh

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#An ninh Trung Đông #Phản ứng của Israel với Iran #Chính sách đối ngoại Iran #Biện pháp trừng phạt châu Âu #Ứng phó thiên tai Trung Quốc

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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