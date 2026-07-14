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Nga tiếp tục tập kích cảng và tàu phục vụ quân đội Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/7 cho biết quân đội nước này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng và tàu được sử dụng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Viết Thành
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Nga tiếp tục tập kích cảng và tàu phục vụ quân đội Ukraine
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Nga tiếp tục tập kích cảng và tàu phục vụ quân đội Ukraine.

Israel gia hạn cấm bay tới Dubai.

Thủ tướng Ukraine từ chức trong đợt cải tổ chính phủ.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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