Quảng bá thương hiệu bún bò Huế trong chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026

Chương trình ”Huế - Kinh đô ẩm thực 2026” với chủ đề “Ngày Bún bò Huế” sẽ diễn ra từ ngày 23-26/7/2026 tại Công viên Thương Bạc.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện Festival Huế 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Chương trình ”Huế - Kinh đô ẩm thực 2026” quy tụ khoảng 80 gian hàng ẩm thực đến từ thành phố Huế và nhiều địa phương trên cả nước như Quảng Trị, Hà Nội, Nghệ An, Phú Thọ,

Trong bốn ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc, tham gia Liên hoan Bún bò Huế toàn quốc, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” cùng nhiều hoạt động giao lưu, quảng diễn và trải nghiệm văn hóa.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm”, góp phần tôn vinh và quảng bá giá trị ẩm thực Huế.

Bún bò Huế trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình Tri thức dân gian. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thông qua chương trình, thành phố Huế kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu Bún bò Huế, đưa món ăn mang đậm bản sắc Cố đô trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch tiêu biểu, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực khu vực và thế giới, đồng thời lan tỏa niềm tự hào về di sản ẩm thực Việt Nam đến đông đảo công chúng, xứng tầm với thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực”.

Bún bò Huế nổi tiếng trong và ngoài nước, là kết tinh của tri thức dân gian được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Bún bò Huế bắt nguồn từ đời sống tín ngưỡng truyền thống. Trong các lễ tế tổ chức tại làng xã xưa, thịt dâng cúng xong được chế biến thành món xáo ăn với xôi. Khi bún bắt đầu phổ biến, người dân thay xôi bằng bún để dễ ăn và tiết kiệm hơn, từ đó món ăn mới ra đời, dần dần hoàn thiện và định hình thành bún bò Huế như ngày nay. Trải qua thời gian, bún bò biến tấu thêm giò heo, chả cua, huyết, rau sống tạo nên một tô bún kết hợp cả hương lẫn sắc.

Một yếu tố góp phần tạo nên danh tiếng của món ăn là làng bún Vân Cù, cái nôi của nghề làm bún truyền thống hơn 400 năm. Sợi bún nơi đây trắng, dẻo, mềm vừa đủ, thấm nước dùng mà không bị nát - như thể sinh ra chỉ để nấu bún bò Huế.

Nồi nước dùng bún bò Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Linh hồn của món ăn nằm ở nồi nước dùng. Xương bò được rửa sạch, chần sơ, sau đó hầm ở lửa nhỏ, không đậy nắp. Qua nhiều lần vớt bọt, nước trở nên trong, ngọt thanh tự nhiên. Gia vị chủ đạo là sả và mắm ruốc - hai yếu tố làm nên mùi thơm đặc trưng của bún bò Huế. Sả được thả cả cây vào nồi, còn ruốc được hòa với nước lạnh rồi gạn phần trong để tạo vị đậm đà mà không lấn át.

Thành phần tô bún truyền thống gồm một khoanh giò heo, vài miếng thịt bò bắp hoặc nạm thái mỏng, thêm một miếng huyết, tất cả thấm đẫm trong nước dùng sóng sánh màu cam đỏ. Màu sắc đến từ ớt chưng, kết hợp với hành lá xắt nhỏ, vừa cay nồng vừa hấp dẫn thị giác.

Người Huế thường không gọi tô bún mình đang ăn là "bún bò Huế". Với họ, đó đơn giản chỉ là bún bò - món ăn quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Chính những người rời xa Huế, hoặc thực khách đến từ vùng khác, mới gọi đầy đủ là "bún bò Huế" để nhấn mạnh xuất xứ và phong cách chế biến đặc trưng của ẩm thực cố đô, phân biệt với những biến tấu ở các địa phương khác.

Từ những gánh bún nhỏ bên đường, món ăn đã vượt khỏi phạm vi địa phương, lan tỏa khắp Việt Nam và vươn ra thế giới. Hiện, bún bò Huế hiện diện trong thực đơn của nhiều nhà hàng tại Mỹ, Pháp, Canada, Australia. Ở bất cứ đâu, cái tên "Huế" vẫn được giữ nguyên như một lời cam kết về hương vị nguyên bản và chiều sâu văn hóa của vùng đất đã sinh ra món ăn này.

Tô bún bò Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Năm 2014, Bún bò Huế được chuyên gia ẩm thực nổi tiếng Anthony Bourdain giới thiệu trên kênh truyền hình CNN của Mỹ "là món súp tuyệt vời nhất mà tôi từng nếm thử".

Năm 2016, Bún bò Huế đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á đưa vào danh sách Top 100 món ăn đạt giá trị châu Á.

Năm 2023, Taste Atlas, trang ẩm thực quốc tế, vừa xếp Huế ở vị trí 28 trong 100 thành phố có các món ăn ngon nhất thế giới, trong đó món Bún bò Huế được coi là "là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây".

Trong danh sách "Top 100 bữa sáng ngon nhất thế giới" công bố trong tháng 4/2025, chuyên trang TasteAtlas đã xếp hạng bún bò Huế vị trí thứ 53, dựa theo bình chọn của độc giả toàn cầu, cùng với bò kho, cơm tấm của Việt Nam.

Tháng 6/2025, "Tri thức dân gian về Bún bò Huế" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trong số 3.000 món ăn của Việt Nam, Huế có khoảng 1.700 món. Hiện nay, với sự phối hợp cùng các đơn vị, Huế đã nghiên cứu, sưu tầm được cách thức chế biến của hơn 1.200 món ăn, thức uống của 3 dòng ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay.

Thành phố Huế rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển đề án 'Huế - Kinh đô ẩm thực', tiếp tục lan tỏa văn hóa ẩm thực Huế và phát huy các lợi thế về ẩm thực để phát triển du lịch./.

Điểm danh 6 quán bún bò nên thử khi đến Huế Tri thức dân gian về Bún bò Huế - Di sản Phi Vật thể Quốc gia, thực sự là một “điểm chạm cảm xúc” văn hóa ẩm thực đặc biệt và tinh tế của vùng đất cố đô.