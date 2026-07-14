Liên hợp quốc: Hơn 10 triệu phụ nữ, bé gái tại Afghanistan cần hỗ trợ nhân đạo

Ngày 14/7, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc (LHQ) tại Afghanistan cho biết hơn 10,7 triệu phụ nữ và bé gái tại nước này sẽ cần được hỗ trợ nhân đạo trong năm 2026.

Theo cơ quan trên, phụ nữ và bé gái tiếp tục là nhóm phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, với nhu cầu y tế, bảo trợ và các dịch vụ thiết yếu khác ngày càng tăng.

Tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế nữ, nguồn tài trợ sụt giảm và hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế đang gây áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe cho nữ giới tại Afghanistan.

Cơ quan của Liên hợp quốc cảnh báo những thách thức này làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tăng tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ sinh.

Theo đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì hỗ trợ nhân đạo nhằm giải quyết các nhu cầu cấp bách về y tế cũng như nhân đạo tại quốc gia Tây Nam Á này./.