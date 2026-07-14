Cục Dự trữ liên bang Mỹ đối mặt áp lực tăng lãi suất từ lĩnh vực công nghệ

Chuyên gia kinh tế trưởng Freya Beamish của tổ chức tài chính TS Lombard nhận định Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cần bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ để kìm hãm sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang lan rộng trên toàn nước Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Bloomberg Television, bà Beamish đánh giá nước Mỹ hiện đang tồn tại một nền kinh tế "kép," trong đó đà tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ hoàn toàn tách biệt so với phần còn lại.

Để đối phó với rủi ro này, các nhà hoạch định chính sách cần đẩy chi phí đi vay lên cao hơn, có thể với mức tăng lên tới 5 lần trong năm tới.

Chuyên gia này nhấn mạnh lãi suất nên được nâng lên cao hơn nữa nhằm hạn chế phần nào sự gia tăng của đòn bẩy tài chính trong lĩnh vực công nghệ mới. Phần còn lại của nền kinh tế có lẽ vẫn có thể chịu được mức lãi suất đó.

Dù thừa nhận có quá nhiều cú sốc đang giáng xuống nền kinh tế khiến việc đánh giá mức độ "chậm chân" của Cục Dự trữ liên bang Mỹ trở nên khó khăn, bà Beamish vẫn tin tưởng môi trường hiện tại hoàn toàn cho phép duy trì lãi suất ở mức cao.

Thực tế trên thị trường đang phản ánh rõ tâm lý này. Trong phiên 14/7, các nhà đầu tư trái phiếu đã đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 7/2026.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ của tân Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Kevin Warsh và thời điểm công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Giới tài chính kỳ vọng hai sự kiện này sẽ định hình quyết định chính sách của ngân hàng trung ương vào cuối tháng nay.

Đáng chú ý, những diễn biến địa chính trị mới nhất tại Trung Đông, nơi các cuộc giao tranh vừa bùng phát trở lại và thỏa thuận hòa bình lâm thời có nguy cơ sụp đổ, không làm thay đổi góc nhìn của bà Beamish về quỹ đạo giá cả tiêu dùng tại Mỹ./.

Quan chức Fed: Lạm phát cơ bản của Mỹ vẫn đi sai hướng Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago nhấn mạnh áp lực lạm phát của Mỹ cơ bản vẫn ở mức quá cao và đang diễn biến theo chiều hướng không mong muốn.

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