Hệ thống Vòm Sắt của Israel mở rộng ra ngoài Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong cuộc tập trận Valiant Shield 2026 tại đảo Guam, Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không cơ động tầm trung MRIC sử dụng tên lửa đánh chặn Tamir của Israel.

Điều này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình mở rộng ứng dụng công nghệ của hệ thống phòng thủ Vòm Sắt ra ngoài Israel.

Theo thông tin được công bố, hệ thống phòng không cơ động tầm trung đã bắn hạ thành công một mục tiêu trên không trong cuộc diễn tập hồi cuối tháng 6. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng năng lực phòng không mới của Thủy quân lục chiến Mỹ, đáp ứng yêu cầu tác chiến tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước sự gia tăng của các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa tầm ngắn.

Theo Thủy quân lục chiến Mỹ, trước đây lực lượng này chủ yếu sử dụng tên lửa Stinger để đối phó các mục tiêu tầm ngắn, trong khi nhiệm vụ phòng thủ tầm trung và tầm xa phụ thuộc vào hệ thống Patriot của Lục quân Mỹ.

Hệ thống phòng không cơ động tầm trung mới được phát triển nhằm lấp khoảng trống này, giúp các đơn vị Thủy quân lục chiến có khả năng phòng không cơ động độc lập, có thể triển khai cùng lực lượng tác chiến mà không cần phụ thuộc vào các đơn vị phòng không khác.

Hệ thống phòng không cơ động tầm trung là hệ thống do Mỹ phát triển nhưng sử dụng tên lửa đánh chặn Tamir, thành phần cốt lõi của hệ thống Vòm Sắt do Tập đoàn Rafael (Israel) chế tạo và được tích hợp thông qua hợp tác với hãng Raytheon của Mỹ.

Hệ thống kết hợp radar, chỉ huy-điều khiển của Mỹ với công nghệ quản lý tác chiến của Vòm Sắt cùng bệ phóng cơ động được thiết kế riêng cho Thủy quân lục chiến Mỹ.

Cuộc thử nghiệm tại Guam diễn ra sau các cuộc thử nghiệm nguyên mẫu hệ thống phòng không cơ động tầm trung được Bộ Quốc phòng Israel và Thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành tại Israel vào tháng 10/2024.

Trong các thử nghiệm này, binh sỹ Mỹ đã trực tiếp vận hành hệ thống, qua đó chứng minh khả năng tích hợp giữa radar và hệ thống chỉ huy của Mỹ với tên lửa Tamir cùng bệ phóng cơ động.

Theo giới quan sát, việc Mỹ đưa tên lửa Tamir vào trang bị cho hệ thống phòng không cơ động tầm trung cho thấy công nghệ của hệ thống Vòm Sắt đang từng bước được quốc tế hóa, từ vai trò bảo vệ các đô thị của Israel sang bảo vệ lực lượng Mỹ triển khai ở nước ngoài, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Mỹ và Israel trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa./.

Israel thử nghiệm tích hợp hệ thống phòng không đa tầng "Vòm Sắt-Tia Sắt" Theo Bộ Quốc phòng Israel, việc tích hợp hệ thống đánh chặn bằng laser sẽ góp phần củng cố mô hình phòng không nhiều tầng và duy trì ưu thế quân sự của nước này trong những năm tới.

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