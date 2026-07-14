WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo nghiêm trọng hơn số liệu chính thức

Ngày 14/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo quy mô thực tế của đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể lớn gấp 2-4 lần so với số ca mắc được ghi nhận chính thức, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của các cơ quan chức năng.

Trao đổi với báo giới, Giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp của WHO, ông Chikwe Ihekweazu cho biết mô hình đánh giá của tổ chức này cho thấy số ca nhiễm thực tế "ít nhất gấp 2-4 lần" con số đã được phát hiện.

Sau chuyến công tác kéo dài một tuần tại khu vực bị ảnh hưởng, ông Ihekweazu nhận định tình hình vẫn "đáng lo ngại." Chủng virus gây dịch lần này là Bundibugyo - một chủng hiếm hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Dịch bệnh vẫn đang vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo, các đối tác quốc tế, trong đó có WHO, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Ihekweazu cũng lưu ý một trong những vấn đề đáng báo động là nhiều ca mắc mới được phát hiện chỉ sau khi bệnh nhân đã tử vong tại cộng đồng mà chưa từng đến cơ sở y tế để được điều trị.

Dù vậy, WHO cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi năng lực ứng phó đang được tăng cường. Số giường điều trị hiện đã vượt 700 và tiếp tục được mở rộng hằng tuần; năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể, trong khi tỷ lệ theo dõi người tiếp xúc gần đã tiến tới gần 80%.

Ông Ihekweazu cho biết trong những ngày gần đây, số ca mắc mới được xác nhận theo ngày đã lên mức cao nhất kể từ đầu đợt dịch, có thời điểm vượt 80 ca trong một ngày.

Tuy nhiên, theo WHO, đây cũng là dấu hiệu cho thấy công tác giám sát đã hiệu quả hơn, giúp phát hiện được nhiều ca bệnh trước đây có nguy cơ bị bỏ sót, phản ánh nỗ lực ứng phó đang dần phát huy tác dụng.

Theo số liệu chính thức của Cộng hòa Dân chủ Congo, đợt bùng phát Ebola hiện nay đã ghi nhận hơn 1.960 ca mắc và trên 700 ca tử vong kể từ khi được phát hiện cách đây hai tháng. Đây đã là đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba trong lịch sử, đồng thời ghi nhận tốc độ gia tăng số ca mắc trong một tháng nhanh nhất từ trước đến nay.

Đợt bùng phát Ebola thứ 17 của Cộng hòa Dân chủ Congo được công bố ngày 15/5 sau khi xuất hiện nhiều ca tử vong tại tỉnh Ituri, khu vực giàu tài nguyên khoáng sản nhưng thường xuyên xảy ra xung đột do các nhóm vũ trang hoạt động.

Đến nay, các ca bệnh đã được ghi nhận tại 5 tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Congo và cả nước láng giềng Uganda. Tuy nhiên, hơn 90% số ca nhiễm vẫn tập trung tại tỉnh Ituri./.

Thêm một tỉnh ở CHDC Congo xác nhận bùng phát dịch Ebola Chính quyền tỉnh Haut-Uele cũng cho biết đã phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Ebola tại các khu vực y tế Pawa, Boma Mangbetu và thành phố Isiro - thủ phủ của tỉnh.