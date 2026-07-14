World Cup 2026: Buenos Aires rực lửa trước đại chiến Argentina-Anh

Trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh diễn ra trên sân vận động Atlanta vào ngày 15/7 (giờ địa phương), bầu không khí bóng đá đã bao trùm khắp xứ sở điệu tango.

Từ thủ đô Buenos Aires đến các thành phố lớn, người dân đang sống trong những ngày hội thực sự khi cả đất nước cùng hướng về Albiceleste với niềm tin và kỳ vọng giành tấm vé vào trận chung kết.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngay sau chiến thắng của đội tuyển Argentina ở vòng tứ kết, các tuyến phố trung tâm thủ đô đã tràn ngập sắc xanh-trắng.

Tại những địa điểm quen thuộc như Obelisco, quảng trường Plaza de Mayo hay đại lộ 9 de Julio, hàng nghìn cổ động viên tập trung ăn mừng suốt đêm 11/7 với cờ, trống và những bài hát cổ vũ truyền thống.

Bầu không khí sôi động vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày qua khi người dân háo hức chờ đợi cuộc đối đầu với đội tuyển Anh. Đi tới đâu mọi người cũng bàn luận sôi nổi về trận đấu vòng bán kết.

Người hâm mộ vẽ hình cờ Argentina lên mặt cổ vũ đội tuyển. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Không chỉ các quảng trường, quán càphê, nhà hàng và trung tâm thương mại, hầu hết các khu dân cư tại Buenos Aires đều treo quốc kỳ Argentina trên ban công và cửa sổ.

Nhiều màn hình lớn được lắp đặt tại các fan zone và địa điểm công cộng để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu. Các quán ăn, quán bar đã kín chỗ từ nhiều ngày trước, trong khi nhiều gia đình cũng chuẩn bị những bữa tiệc nhỏ để cùng người thân và bạn bè cổ vũ đội tuyển quốc gia.

Để tạo điều kiện cho người dân theo dõi trận đấu, nhiều trường học tại Buenos Aires và một số tỉnh đã thông báo kết thúc giờ học vào khoảng 15 giờ chiều 15/7, sớm hơn thường lệ.

Nhiều doanh nghiệp và cơ quan cũng cho phép nhân viên nghỉ làm hoặc tổ chức theo dõi tập trung ngay tại nơi làm việc từ khoảng một giờ trước khi bóng lăn, thể hiện tinh thần cả đất nước cùng đồng hành với đội tuyển trong thời khắc quan trọng.

Sức nóng của World Cup cũng tạo nên cơn sốt mua sắm các sản phẩm mang biểu tượng Albiceleste. Ngay sau khi Argentina giành quyền vào bán kết, lượng người đổ tới các cửa hàng bán đồ thể thao tăng đột biến khiến nhiều mặt hàng nhanh chóng hết sạch.

Chị Mariana Fernandez, nhân viên cửa hàng Adidas trên đại lộ Cabildo, cho biết toàn bộ áo đấu chính thức của đội tuyển Argentina cùng nhiều mẫu mũ cổ động đã được người hâm mộ mua hết chỉ trong thời gian ngắn.

"Ngay sau khi Argentina vào Tứ kết, rất đông người đã đến cửa hàng. Hiện chúng tôi đã bán hết sạch áo đấu đội tuyển và cả nhiều mẫu mũ. Đến thời điểm này, cửa hàng vẫn chưa nhận được thông tin liệu có được bổ sung thêm hàng trước trận bán kết hay không," chị Fernandez chia sẻ với phóng viên TTXVN.

Không khí cuồng nhiệt ấy phản ánh vị trí đặc biệt của bóng đá trong đời sống người Argentina. Với người dân nơi đây, World Cup không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là dịp để cả quốc gia cùng chia sẻ niềm tự hào, đoàn kết và khẳng định bản sắc dân tộc.

Ông Jose Mussino, một cổ động viên lâu năm của Albiceleste, nhận định cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh luôn mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử bóng đá thế giới.

Theo ông Mussino, đây là một trong những cặp đấu kinh điển nhất của các kỳ World Cup bởi mỗi lần hai đội gặp nhau đều để lại những dấu ấn khó quên: "Người Argentina tôn trọng người Anh và mong đội tuyển của mình giành chiến thắng bằng màn trình diễn tốt nhất."

Cổ động viên Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Trận bán kết sắp tới sẽ đánh dấu lần tái ngộ mới nhất giữa hai đội tuyển tạo nên một trong những cặp đối đầu giàu duyên nợ và nhiều cảm xúc nhất lịch sử World Cup.

Lần đầu tiên Argentina và Anh gặp nhau tại World Cup là vòng bảng năm 1962 ở Chile, khi Anh thắng 3-1. Bốn năm sau, tại tứ kết World Cup 1966 trên sân Wembley, đội chủ nhà tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu căng thẳng với chiếc thẻ đỏ dành cho đội trưởng Antonio Rattín của Argentina.

Sau trận đấu, phát biểu gây tranh cãi của huấn luyện viên Alf Ramsey càng làm gia tăng sự đối địch giữa hai nền bóng đá.

Cuộc chạm trán nổi tiếng nhất diễn ra tại tứ kết World Cup 1986 ở Mexico, khi Argentina thắng 2-1 nhờ cú đúp lịch sử của Diego Maradona, gồm bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng của thế kỷ."

Chiến thắng ấy mang ý nghĩa đặc biệt với người Argentina bởi diễn ra chỉ 4 năm sau cuộc xung đột Malvinas/Falklands giữa hai nước.

Đến World Cup 1998 tại Pháp, Argentina tiếp tục vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/8, trong trận đấu nổi tiếng với chiếc thẻ đỏ của David Beckham.

Tuy nhiên, tại World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Beckham ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Anh thắng 1-0, đồng thời khiến Argentina phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ lần gặp gần nhất tại World Cup, Argentina và Anh sẽ một lần nữa đối đầu để tranh tấm vé vào Chung kết, hứa hẹn viết tiếp chương mới cho một trong những cuộc đối đầu kinh điển nhất của bóng đá thế giới.

Giữa sắc xanh-trắng phủ kín các con phố Buenos Aires, tiếng trống, tiếng hô vang "Vamos Argentina" và niềm tin mãnh liệt của hàng triệu người hâm mộ đang tạo nên bầu không khí lễ hội trên khắp đất nước Nam Mỹ.

Với người Argentina, trận bán kết không chỉ là cuộc chinh phục một tấm vé vào chung kết World Cup mà còn là dịp để cả dân tộc cùng sống trọn vẹn với niềm đam mê bóng đá - môn thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc và đời sống của đất nước này./.

World Cup 2026: Chiến thuật để Anh vượt qua Argentina Chìa khóa để ngăn chặn Argentina nằm ở việc cô lập Lionel Messi. Tiền đạo 39 tuổi này dành tới 63% thời gian để đi bộ trên sân, nhưng luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha xử lý thiên tài.