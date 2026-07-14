Trực tiếp Pháp-Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Trận cầu đắt giá nhất lịch sử

Vào lúc 2g sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha sẽ phải đối đầu nhau tại bán kết World Cup 2026 trên sân vận động AT&T.

Đây là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro. Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp là 1,52 tỷ euro, trong khi Tây Ban Nha là 1,22 tỷ euro.

Trận đấu được cả thế giới bóng đá chờ đợi này sẽ được trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6.

10 lần gặp nhau gần nhất 5/6/2025 Tây Ban Nha 5-4 Pháp UEFA Nations League (Bán kết) 9/7/2024 Tây Ban Nha 2-1 Pháp EURO 2024 (Bán kết) 10/10/2021 Tây Ban Nha 1-2 Pháp UEFA Nations League (Chung kết) 28/3/2017 Pháp 0-2 Tây Ban Nha Giao hữu quốc tế 04/9/2014 Pháp 1-0 Tây Ban Nha Giao hữu quốc tế 26/3/2013 Pháp 0-1 Tây Ban Nha Pháp 0-1 Tây Ban Nha 16/10/2012 Tây Ban Nha 1-1 Pháp Vòng loại World Cup 2014 23/6/2012 Tây Ban Nha 2-0 Pháp EURO 2012 (Tứ kết) 3/3/2010 Pháp 0-2 Tây Ban Nha Giao hữu quốc tế 6/2/2008 Tây Ban Nha 1-0 Pháp Giao hữu quốc tế Thành tích đối đầu Pháp-Tây Ban Nha Hai đội đã gặp nhau 38 lần trên mọi đấu trường. Tây Ban Nha nhỉnh hơn với 17 chiến thắng, Pháp thắng 13 trận, còn lại 8 trận hòa.