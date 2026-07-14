Trực tiếp Pháp-Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Trận cầu đắt giá nhất lịch sử

Vào lúc 2g sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha sẽ phải đối đầu nhau tại bán kết World Cup 2026 trên sân vận động AT&T.
Đây là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro. Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp là 1,52 tỷ euro, trong khi Tây Ban Nha là 1,22 tỷ euro.
Trận đấu được cả thế giới bóng đá chờ đợi này sẽ được trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6.
|5/6/2025
|Tây Ban Nha 5-4 Pháp
|UEFA Nations League (Bán kết)
|9/7/2024
|Tây Ban Nha 2-1 Pháp
|EURO 2024 (Bán kết)
|10/10/2021
|Tây Ban Nha 1-2 Pháp
|UEFA Nations League (Chung kết)
|28/3/2017
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|04/9/2014
|Pháp 1-0 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|26/3/2013
|Pháp 0-1 Tây Ban Nha
|Pháp 0-1 Tây Ban Nha
|16/10/2012
|Tây Ban Nha 1-1 Pháp
|Vòng loại World Cup 2014
|23/6/2012
|Tây Ban Nha 2-0 Pháp
|EURO 2012 (Tứ kết)
|3/3/2010
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|6/2/2008
|Tây Ban Nha 1-0 Pháp
|Giao hữu quốc tế
Hai đội đã gặp nhau 38 lần trên mọi đấu trường. Tây Ban Nha nhỉnh hơn với 17 chiến thắng, Pháp thắng 13 trận, còn lại 8 trận hòa.