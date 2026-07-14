World Cup 2026: Nước Pháp háo hức hóng tin vui Ngày Quốc khánh

Chỉ còn vài giờ trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, không khí háo hức đã bao trùm khắp nước Pháp.

Việc trận đấu diễn ra đúng ngày Quốc khánh 14/7 càng khiến màn so tài mang ý nghĩa đặc biệt, khi niềm tự hào dân tộc hòa quyện với tình yêu bóng đá trong ngày lễ lớn nhất trong năm của người dân Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ Paris đến nhiều thành phố và địa phương trên cả nước, hàng loạt màn hình lớn, fan zone và điểm trình chiếu công cộng đã được chuẩn bị phục vụ người hâm mộ.

Không chỉ các quảng trường và công viên, nhiều trung tâm văn hóa, khu vui chơi, nhà hàng và không gian tổ chức sự kiện cũng trở thành nơi người dân cùng theo dõi trận đấu, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.

Tại Paris, chính quyền thành phố mở cửa Trung tâm thể thao Louis-Lumière ở quận 20 để người dân theo dõi trận bán kết trên màn hình lớn. Đây là điểm trình chiếu công cộng chính thức duy nhất do thành phố tổ chức.

Bên cạnh đó, nhiều không gian văn hóa và giải trí trên khắp thủ đô cũng bố trí màn hình lớn kết hợp các hoạt động âm nhạc, ẩm thực, thu hút đông đảo người hâm mộ trước giờ bóng lăn.

Đáng chú ý, Paris năm nay không tổ chức các fan zone quy mô lớn như tại World Cup 2018 hay EURO 2016. Thay vào đó, người dân được khuyến khích theo dõi trận đấu tại nhiều điểm trình chiếu phân bố khắp thành phố, vừa tạo không khí lễ hội rộng khắp, vừa giảm áp lực tập trung đông người trong bối cảnh thủ đô đồng thời diễn ra nhiều hoạt động mừng Quốc khánh.

Không chỉ Paris, không khí hướng về Les Bleus cũng lan tỏa trên khắp nước Pháp. Tại Carrières-sous-Poissy thuộc vùng Île-de-France, fan zone lớn nhất khu vực mở cửa từ cuối giờ chiều 14/7 với sức chứa khoảng 2.000 người.

Tại Nantes, màn hình lớn được lắp đặt tại quảng trường Cours Saint-Pierre, dự kiến đón khoảng 12.000 cổ động viên.

Thành phố Nancy kết hợp các hoạt động mừng Quốc khánh với chương trình theo dõi trận bán kết tại công viên Pépinière, dự kiến thu hút khoảng 25.000 người. Nhiều địa phương khác, từ vùng Paris đến đảo Réunion, cũng đồng loạt lắp đặt màn hình lớn phục vụ người hâm mộ.

Bầu không khí sôi động ấy đi cùng niềm tin lớn mà người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cổ động viên Valentin Dio nhận định trận gặp Tây Ban Nha sẽ là thử thách lớn nhất của Pháp kể từ đầu giải, song tin tưởng Les Bleus đủ khả năng giành chiến thắng nhờ đội hình đồng đều và tinh thần đoàn kết. Theo anh, ngoài Mbappé, cặp trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba sẽ giữ vai trò then chốt, trong khi Ryan Cherki có thể tạo đột biến nếu được trao cơ hội. Trong khi đó, cổ động viên Tony Macaroni dự đoán Pháp sẽ thắng Tây Ban Nha 2-1 và hy vọng Les Bleus sẽ tái ngộ Argentina ở trận chung kết.

Đội tuyển Pháp bước vào cuộc đối đầu với Tây Ban Nha sau khi lần lượt vượt qua Paraguay ở vòng 1/8 và Maroc tại tứ kết. Giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là thử thách lớn nhất của Les Bleus kể từ đầu giải, đồng thời là trận đấu thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và fan hâm mộ.

Giữa lúc quốc kỳ ba màu tung bay trên khắp các đại lộ và quảng trường trong ngày Quốc khánh, hàng triệu người dân Pháp đang cùng hướng về Les Bleus với niềm tin đội tuyển áo lam sẽ góp mặt ở trận chung kết World Cup./.

World Cup 2026: Pháp-Tây Ban Nha đối đầu trong trận bán kết đắt giá nhất lịch sử Tổng giá trị của đội hình hai đội được định giá khoảng 3,2 tỷ USD; đội tuyển Pháp được định giá khoảng 1,78 tỷ USD còn Tây Ban Nha đạt khoảng 1,43 tỷ USD vượt xa mọi trận bán kết World Cup trước đây.

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