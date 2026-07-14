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Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức trong đợt cải tổ chính phủ

Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm bà Svyrydenko, song cho biết Ukraine đang "thay đổi chiến lược chính trị" để ứng phó với "những thách thức và nhiệm vụ mới."

Phương Oanh
Bà Yulia Svyrydenko trả lời phỏng vấn tại Tokyo, Nhật Bản ngày 17/12/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Bà Yulia Svyrydenko trả lời phỏng vấn tại Tokyo, Nhật Bản ngày 17/12/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 14/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong khuôn khổ đợt cải tổ chính phủ do Tổng thống Volodymyr Zelensky khởi xướng.

Phát biểu sau khi từ chức, bà Svyrydenko khẳng định đã đạt được "những kết quả cụ thể" trong thời gian tại nhiệm. Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm bà Svyrydenko, song cho biết Ukraine đang "thay đổi chiến lược chính trị" để ứng phó với "những thách thức và nhiệm vụ mới."

Bà Svyrydenko được bổ nhiệm giữ cương vị Thủ tướng từ tháng 7/2025 và được đánh giá là có quan hệ tốt với giới chức Mỹ.

Bà từng trực tiếp đàm phán thỏa thuận đầu tư khoáng sản với Washington sau cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Đợt cải tổ diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ 5. Thông báo về kế hoạch cải tổ hồi cuối tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ phân công lại nhân sự phụ trách các lĩnh vực khác nhau của chính sách đối ngoại.

Ông tiết lộ đã đề nghị bà Svyrydenko đảm nhiệm một vị trí mới phụ trách quan hệ với "một đối tác chủ chốt," nhưng không nêu rõ chi tiết.

Theo quy định tại Ukraine, Thủ tướng không giữ vai trò quyết định trong chiến lược quân sự hay chỉ huy các hoạt động tác chiến trên tiền tuyến - những lĩnh vực do Tổng thống và các chỉ huy quân đội đảm trách./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #Từ chức #Nga-Ukraine Ukraine
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