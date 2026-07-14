Volkswagen xem xét khả năng cắt giảm 100.000 việc làm

Tập đoàn sản xuất ôtô Volkswagen đang đứng trước một giai đoạn tái cơ cấu lớn.

Trong một thông báo nội bộ, Giám đốc điều hành (CEO) Oliver Blume cho biết công ty có thể phải cắt giảm thêm khoảng 50.000 việc làm trên toàn cầu.

Trước đó, Volkswagen đã thỏa thuận cắt giảm 50.000 việc làm tại các thương hiệu Porsche và Audi. Như vậy, Volkswagen đang xem xét khả năng cắt giảm tổng cộng tới 100.000 việc làm nhằm giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Nguyên nhân là do Volkswagen đang đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí cao hơn khoảng 20% so với các đối thủ cùng ngành. Bên cạnh đó, lợi nhuận của Volkswagen sụt giảm do gánh nặng thuế quan, cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc và áp lực nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy ở Đức.

Hiện tại, tương lai của bốn nhà máy tại Đức là Emden, Hanover, Zwickau và Neckarsulm vẫn chưa được xác định. Theo các nguồn tin, đại diện người lao động đã không ủng hộ kế hoạch cắt giảm việc làm và khả năng đóng cửa bốn nhà máy. Dù vậy, CEO Oliver Blume cho biết ông vẫn ưu tiên tìm kiếm các giải pháp khác thay vì đóng cửa.

Sau cuộc họp với các bên liên quan, Volkswagen không đề cập đến kế hoạch cắt giảm nhân sự hay đóng cửa nhà máy mà chỉ công bố kế hoạch tiếp tục thu hẹp năng lực sản xuất và từng bước cắt giảm một nửa danh mục mẫu xe.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những biện pháp này vẫn chưa đủ để giải quyết các khó khăn hiện nay của Volkswagen.

Ông Blume cho biết vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được thảo luận và đánh giá, đồng thời khẳng định sẽ còn nhiều cuộc họp để tìm ra giải pháp tốt nhất./.

Volkswagen bế tắc trong kế hoạch cải tổ và cắt giảm chi phí quy mô lớn Cuộc họp Ban giám sát Volkswagen kết thúc mà chưa đạt đồng thuận về kế hoạch cải tổ, trong bối cảnh tập đoàn đối mặt áp lực cắt giảm chi phí, sụt giảm doanh số và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

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