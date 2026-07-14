World Cup 2026: Pháp-Tây Ban Nha đối đầu trong trận bán kết đắt giá nhất lịch sử

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 diễn ra ngày 14/7 (giờ địa phương) trên sân AT&T ở Arlington, bang Texas (Mỹ) không chỉ là màn so tài giữa hai ứng cử viên vô địch, mà còn là trận bán kết có tổng giá trị đội hình cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Theo dữ liệu mới nhất của chuyên trang Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của hai đội được định giá khoảng 3,2 tỷ USD (2,8 tỷ euro). Trong đó, đội tuyển Pháp được định giá khoảng 1,78 tỷ USD (1,56 tỷ euro), còn Tây Ban Nha đạt khoảng 1,43 tỷ USD (1,25 tỷ euro), vượt xa mọi trận bán kết World Cup trước đây.

Tâm điểm của trận đấu là màn đối đầu giữa hai ngôi sao hàng đầu thế giới: đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappé và tài năng trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha.

Yamal, vừa bước sang tuổi 19, hiện là cầu thủ đắt giá nhất còn góp mặt tại giải với mức định giá khoảng 234 triệu USD (205 triệu euro), trong khi Mbappé xếp ngay sau với khoảng 211 triệu USD (185 triệu euro).

Hai tiền vệ Michael Olise của Pháp và Pedri của Tây Ban Nha cùng được định giá khoảng 176 triệu USD (154 triệu euro). Bốn cầu thủ này nằm trong nhóm năm ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới hiện nay; người còn lại là tiền đạo Erling Haaland của Na Uy, đội tuyển đã bị Anh loại trước khi vào bán kết.

Xét theo từng tuyến, tuyển Pháp chiếm ưu thế rõ rệt ở hàng công với tổng giá trị khoảng 878 triệu USD (770 triệu euro), nhờ sự góp mặt của những ngôi sao như Ousmane Dembélé và Désiré Doué, vượt khá xa hàng công Tây Ban Nha (489 triệu USD). Pháp cũng nhỉnh hơn ở hàng phòng ngự với 473 triệu USD, so với 337 triệu USD của đối thủ.

Ngược lại, Tây Ban Nha sở hữu lợi thế ở vị trí thủ môn khi tổng giá trị các "người gác đền" đạt khoảng 113 triệu USD, cao hơn đáng kể so với 67 triệu USD của Pháp.

Tuy nhiên, giá trị đội hình không đồng nghĩa với sức hút lớn hơn trên thị trường vé. Theo dữ liệu bán lại vé, trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina diễn ra ngày 15/7 tại Atlanta có giá vé trung bình cao hơn khoảng 1.000 USD so với trận Pháp-Tây Ban Nha, chủ yếu nhờ sức hút từ khả năng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Lionel Messi.

Về thành tích đối đầu, Tây Ban Nha có phần chiếm ưu thế khi thắng 6 trong 10 lần gặp Pháp gần nhất, trong đó có các chiến thắng tại EURO 2024 và UEFA Nations League năm 2025, đều với cách biệt tối thiểu.

Cuộc so tài năm nay vì thế được đánh giá sẽ rất cân bằng, bất chấp lợi thế về giá trị đội hình nghiêng về phía tuyển Pháp./.

Lịch thi đấu chi tiết 4 trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026 Pháp, Maroc, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Na Uy, Argentina và Thụy Sĩ đã vượt qua vòng 1/8 để tạo nên 4 cặp đấu hấp dẫn tại vòng tứ kết World Cup 2026.

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