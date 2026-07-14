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Hy Lạp, Italy và Malta dẫn đầu tăng trưởng du lịch tại châu Âu

Dù chi phí du lịch tăng, du khách chịu tác động từ lạm phát, căng thẳng địa chính trị nhưng nhu cầu đến các điểm Địa Trung Hải ở mức cao nhờ lợi thế về khí hậu, tài nguyên du lịch, hạ tầng giao thông.

Việt Hải
Nhà thờ Sant Agnese ở Piazza Navona, Italy. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)
Nhà thờ Sant Agnese ở Piazza Navona, Italy. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Du lịch châu Âu tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trong nửa đầu năm 2026, với khu vực Địa Trung Hải nổi lên là động lực tăng trưởng chính.

Theo báo cáo quý 2/2026 của Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC), lượng khách quốc tế đến châu Âu tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi số đêm lưu trú tăng 4,8%, bất chấp những bất ổn về địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Trong số những điểm đến được khảo sát, Hy Lạp, Italy và Malta ghi nhận mức tăng trưởng khách quốc tế cao nhất.

Cụ thể, Hy Lạp dẫn đầu với lượng khách quốc tế tăng 38%, tiếp đến là Italy tăng 21% và Malta tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban Du lịch châu Âu cho biết thành tích này đạt được nhờ khả năng kết nối hàng không được cải thiện, cùng các chính sách kéo dài mùa du lịch và phân bổ khách đến nhiều điểm đến ngoài các trung tâm truyền thống.

Báo cáo cũng cho thấy gần 80% điểm đến tại châu Âu ghi nhận lượng khách quốc tế tăng trưởng, trong đó khoảng 20% đạt mức tăng hai con số.

Theo Ủy ban Du lịch châu Âu, mặc dù chi phí du lịch gia tăng và tâm lý người tiêu dùng chịu tác động từ lạm phát cũng như căng thẳng địa chính trị, nhu cầu đối với các điểm đến Địa Trung Hải vẫn ở mức cao nhờ lợi thế về khí hậu, tài nguyên du lịch và hạ tầng giao thông.

Trái ngược với xu hướng chung, Cộng hòa Cyprus (Síp) là một trong những điểm đến chịu tác động tiêu cực khi lượng khách quốc tế giảm khoảng 18%.

Ủy ban Du lịch châu Âu nhận định xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không trong khu vực Đông Địa Trung Hải, làm suy giảm nhu cầu du lịch tới đảo quốc này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#du lịch châu Âu #địa trung hải #hy lạp #italy #malta #khách quốc tế
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