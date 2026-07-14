Nắng nóng kỷ lục khiến số ca tử vong tại Đức tăng 32%

Theo số liệu chính thức công bố ngày 14/7, số ca tử vong tại Đức trong đợt nắng nóng kỷ lục hồi tháng 6 tăng 32% so với mức ghi nhận trong 4 năm trước đó.

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết khoảng 23.900 người đã tử vong trên toàn quốc trong tuần từ ngày 22-28/6, tăng 7.100 trường hợp so với 3 tuần liền trước.

Theo báo cáo mới, cơ quan thống kê đã điều chỉnh số ca tử vong liên quan đến đợt nắng nóng tăng lên khoảng 7.100 ca, so với ước tính 6.800 ca trước đó. Tháng trước, nắng nóng bao trùm khu vực Tây Âu, trong đó nhiệt độ tại một số nơi ở Đức vượt 41 độ C.

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, ngoài tuần cuối tháng 6, số ca tử vong trên cả nước từ đầu năm 2026 đến nay nhìn chung vẫn nằm trong khoảng ghi nhận của 4 năm trước, thậm chí có thời điểm thấp hơn. Trong khi đó, Viện Robert Koch, cơ quan y tế công cộng của Đức, ước tính đợt nắng nóng đã khiến ít nhất 5.100 người tử vong.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2022-2025, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại Đức ước tính dao động từ khoảng 2.600-4.900 ca mỗi năm. Các năm 2018 và 2019 ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng cao nhất từ trước đến nay, lần lượt là 8.400 và 6.900 trường hợp.

Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) tuần trước xác nhận Tây Âu vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận.

Trong khi đó, các đám cháy tại một khu rừng phía Nam thủ đô Paris tiếp tục lan rộng trong đêm, trong bối cảnh Pháp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 14/7.

Đám cháy đầu tiên bùng phát chiều 12/7 tại rừng Fontainebleau, cách Paris khoảng 60 km về phía Đông Nam, và đã lan rộng khoảng 1.200 ha rừng, trong khi một đám cháy khác bùng phát gần đó vào chiều 13/7.

Tính đến ngày 14/7, hai đám cháy đã thiêu rụi hơn 1.900 ha rừng. Khoảng 850 lính cứu hỏa cùng các máy bay chuyên dụng đang tham gia chữa cháy. Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa khu vực cho biết nhà chức trách hy vọng có thể kiểm soát được các đám cháy trong ngày.

Quy mô của đám cháy khiến lực lượng chức năng phải triển khai 4 máy bay chữa cháy Canadair, lần đầu tiên áp dụng biện pháp này tại vùng thủ đô Paris, cùng 2 máy bay Dash và 3 trực thăng thả nước. Chỉ huy chiến dịch cứu hộ Jean-Marc Sicard cho biết lực lượng chữa cháy đã thực hiện tổng cộng 187 lượt thả nước tính đến tối 13/7.

Pháp tổ chức Quốc khánh vào ngày 14/7, với các màn bắn pháo hoa thường diễn ra vào buổi tối. Tuy nhiên, trong bối cảnh khu vực đang trải qua đợt nắng nóng thứ 3 chỉ trong 3 tháng, nhiều địa phương trên cả nước đã hủy các màn bắn pháo hoa thường niên.

Nhà chức trách vẫn lo ngại người dân có thể tự ý đốt pháo hoa trái phép. Hoạt động kỷ niệm năm nay diễn ra cùng thời điểm đội tuyển Pháp gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup vào tối 14/7. Nhà chức trách dự báo đông đảo cổ động viên có thể đổ ra đường sau khi trận đấu kết thúc, bất kể kết quả./.

Nắng nóng tiếp tục lập kỷ lục tại châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng Tàu điện tại TP Leipzig, Đức tạm ngừng hoạt động khi nhiệt độ cao làm lớp vật liệu kết dính nhiều đoạn đường ray, điểm chuyển hướng bị nóng chảy, khiến hệ thống không bảo đảm an toàn khai thác.

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