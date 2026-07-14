Thế giới

Châu Âu

Nắng nóng kỷ lục khiến số ca tử vong tại Đức tăng 32%

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết khoảng 23.900 người đã tử vong trên toàn quốc trong tuần từ ngày 22-28/6 do nắng nóng, tăng 7.100 trường hợp so với 3 tuần liền trước.

Hoàng Châu
Trời nắng nóng gay gắt tại Duisburg, Đức, ngày 24/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Trời nắng nóng gay gắt tại Duisburg, Đức, ngày 24/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo số liệu chính thức công bố ngày 14/7, số ca tử vong tại Đức trong đợt nắng nóng kỷ lục hồi tháng 6 tăng 32% so với mức ghi nhận trong 4 năm trước đó.

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết khoảng 23.900 người đã tử vong trên toàn quốc trong tuần từ ngày 22-28/6, tăng 7.100 trường hợp so với 3 tuần liền trước.

Theo báo cáo mới, cơ quan thống kê đã điều chỉnh số ca tử vong liên quan đến đợt nắng nóng tăng lên khoảng 7.100 ca, so với ước tính 6.800 ca trước đó. Tháng trước, nắng nóng bao trùm khu vực Tây Âu, trong đó nhiệt độ tại một số nơi ở Đức vượt 41 độ C.

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, ngoài tuần cuối tháng 6, số ca tử vong trên cả nước từ đầu năm 2026 đến nay nhìn chung vẫn nằm trong khoảng ghi nhận của 4 năm trước, thậm chí có thời điểm thấp hơn. Trong khi đó, Viện Robert Koch, cơ quan y tế công cộng của Đức, ước tính đợt nắng nóng đã khiến ít nhất 5.100 người tử vong.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2022-2025, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại Đức ước tính dao động từ khoảng 2.600-4.900 ca mỗi năm. Các năm 2018 và 2019 ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng cao nhất từ trước đến nay, lần lượt là 8.400 và 6.900 trường hợp.

Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) tuần trước xác nhận Tây Âu vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận.

Trong khi đó, các đám cháy tại một khu rừng phía Nam thủ đô Paris tiếp tục lan rộng trong đêm, trong bối cảnh Pháp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 14/7.

Đám cháy đầu tiên bùng phát chiều 12/7 tại rừng Fontainebleau, cách Paris khoảng 60 km về phía Đông Nam, và đã lan rộng khoảng 1.200 ha rừng, trong khi một đám cháy khác bùng phát gần đó vào chiều 13/7.

Tính đến ngày 14/7, hai đám cháy đã thiêu rụi hơn 1.900 ha rừng. Khoảng 850 lính cứu hỏa cùng các máy bay chuyên dụng đang tham gia chữa cháy. Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa khu vực cho biết nhà chức trách hy vọng có thể kiểm soát được các đám cháy trong ngày.

Quy mô của đám cháy khiến lực lượng chức năng phải triển khai 4 máy bay chữa cháy Canadair, lần đầu tiên áp dụng biện pháp này tại vùng thủ đô Paris, cùng 2 máy bay Dash và 3 trực thăng thả nước. Chỉ huy chiến dịch cứu hộ Jean-Marc Sicard cho biết lực lượng chữa cháy đã thực hiện tổng cộng 187 lượt thả nước tính đến tối 13/7.

Pháp tổ chức Quốc khánh vào ngày 14/7, với các màn bắn pháo hoa thường diễn ra vào buổi tối. Tuy nhiên, trong bối cảnh khu vực đang trải qua đợt nắng nóng thứ 3 chỉ trong 3 tháng, nhiều địa phương trên cả nước đã hủy các màn bắn pháo hoa thường niên.

Nhà chức trách vẫn lo ngại người dân có thể tự ý đốt pháo hoa trái phép. Hoạt động kỷ niệm năm nay diễn ra cùng thời điểm đội tuyển Pháp gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup vào tối 14/7. Nhà chức trách dự báo đông đảo cổ động viên có thể đổ ra đường sau khi trận đấu kết thúc, bất kể kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nắng nóng #đức #tử vong #biến đổi khí hậu #thời tiết cực đoan #Châu Âu #đợt nắng nóng Đức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Pháp.

Trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu và Anh áp đặt trừng phạt Nga

Các cá nhân, công ty bị đóng băng tài sản và cấm thị thực do đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng vào châu Âu kéo dài nhiều năm nhằm vào các bộ ngành chính phủ, hạ tầng trọng yếu kể từ năm 2010.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người Nga thay đổi thói quen chi tiêu do giá tăng

Trong bối cảnh lạm phát và giá cả tăng cao, lượng khách đến các cơ sở ăn uống tại Nga giảm từ 6-10%, theo đó, người tiêu dùng trở nên ít ăn ngoài mà chọn thức ăn chế biến sẵn từ siêu thị. 