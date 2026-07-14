Thế giới

Châu Âu

Nga: Các biện pháp trừng phạt mới của châu Âu là “bất hợp pháp”

Nga cho biết đã thích ứng với hàng chục nghìn biện pháp trừng phạt vào Nga sau khi EU và Anh áp đặt biện pháp trừng phạt mới, cáo buộc Moskva liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào châu Âu.

Trần Quyên
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: AA/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 14/7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga coi các lệnh trừng phạt mới của châu Âu vừa áp đặt lên nước này là “bất hợp pháp.”

Ông Peskov nhấn mạnh Nga đã thích ứng với hàng chục nghìn biện pháp trừng phạt nhắm vào quốc gia này, theo đó đã biết cách né tránh chúng và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Đây là phản ứng của Moskva sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh phối hợp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, cáo buộc Moskva liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào châu Âu.

Cụ thể, Liên minh châu Âu thông báo lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể của Nga, trong khi Anh bổ sung 24 tên vào “danh sách đen.”

Hội đồng châu Âu ra tuyên bố cho biết các cuộc tấn công mạng diễn ra tại ít nhất 9 nước thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Ba Lan, CH Cyprus, Hà Lan, Áo, Slovakia, Romania và Phần Lan, cùng một số quốc gia khác và các đối tác quốc tế của Liên minh châu Âu.

Pháp đồng thời cũng tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể chịu trách nhiệm về chiến dịch tấn công mạng, theo quyết định của Liên minh châu Âu./.

Trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu và Anh áp đặt trừng phạt Nga

Các cá nhân, công ty bị đóng băng tài sản và cấm thị thực do đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng vào châu Âu kéo dài nhiều năm nhằm vào các bộ ngành chính phủ, hạ tầng trọng yếu kể từ năm 2010.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga #trừng phạt #EU #Anh #tấn công mạng #Moskva #Châu Âu Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng hãng Volkswagen tại trụ sở ở Wolfsburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Volkswagen xem xét khả năng cắt giảm 100.000 việc làm

Nguyên nhân là do Volkswagen đang đối mặt với nhiều khó khăn, lợi nhuận sụt giảm do gánh nặng thuế quan, cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc, áp lực nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Pháp.

Trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu và Anh áp đặt trừng phạt Nga

Các cá nhân, công ty bị đóng băng tài sản và cấm thị thực do đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng vào châu Âu kéo dài nhiều năm nhằm vào các bộ ngành chính phủ, hạ tầng trọng yếu kể từ năm 2010.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người Nga thay đổi thói quen chi tiêu do giá tăng

Trong bối cảnh lạm phát và giá cả tăng cao, lượng khách đến các cơ sở ăn uống tại Nga giảm từ 6-10%, theo đó, người tiêu dùng trở nên ít ăn ngoài mà chọn thức ăn chế biến sẵn từ siêu thị. 