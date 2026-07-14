Nga: Các biện pháp trừng phạt mới của châu Âu là “bất hợp pháp”

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 14/7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga coi các lệnh trừng phạt mới của châu Âu vừa áp đặt lên nước này là “bất hợp pháp.”

Ông Peskov nhấn mạnh Nga đã thích ứng với hàng chục nghìn biện pháp trừng phạt nhắm vào quốc gia này, theo đó đã biết cách né tránh chúng và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Đây là phản ứng của Moskva sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh phối hợp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, cáo buộc Moskva liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào châu Âu.

Cụ thể, Liên minh châu Âu thông báo lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể của Nga, trong khi Anh bổ sung 24 tên vào “danh sách đen.”

Hội đồng châu Âu ra tuyên bố cho biết các cuộc tấn công mạng diễn ra tại ít nhất 9 nước thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Ba Lan, CH Cyprus, Hà Lan, Áo, Slovakia, Romania và Phần Lan, cùng một số quốc gia khác và các đối tác quốc tế của Liên minh châu Âu.

Pháp đồng thời cũng tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể chịu trách nhiệm về chiến dịch tấn công mạng, theo quyết định của Liên minh châu Âu./.

Liên minh châu Âu và Anh áp đặt trừng phạt Nga Các cá nhân, công ty bị đóng băng tài sản và cấm thị thực do đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng vào châu Âu kéo dài nhiều năm nhằm vào các bộ ngành chính phủ, hạ tầng trọng yếu kể từ năm 2010.