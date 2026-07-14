World Cup 2026: Vũ khí giúp Tây Ban Nha tạo khác biệt

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trước cuộc chạm trán với đội tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những đội bóng sở hữu lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả nhất giải đấu.

Theo giới chuyên môn, một trong những "vũ khí" nguy hiểm nhất của La Roja không nằm ở những quả tạt bổng truyền thống mà ở các đường căng ngang trả ngược từ sát đường biên ngang-phương án đã giúp đội bóng xứ Bò tót tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn bất kỳ đội tuyển nào tại World Cup năm nay.

Thống kê của nhật báo thể thao L’Equipe cho thấy Tây Ban Nha đã tạo ra 13 cơ hội nguy hiểm từ các tình huống căng ngang trả ngược, nhiều nhất trong số các đội góp mặt ở vòng bán kết.

Đây cũng là phương án tấn công góp phần mang về bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ tại tứ kết, sau khi trước đó đã nhiều lần phát huy hiệu quả ở các trận đấu khác.

Khác với những quả tạt hướng tới các tiền đạo cao lớn, lối chơi của Tây Ban Nha tập trung đưa bóng xuống sát đáy biên rồi chuyền ngược trở lại khu vực trước vòng cấm hoặc điểm đá phạt đền.

Cách triển khai này tận dụng khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đối phương-nơi các hậu vệ thường phải lùi sâu để bảo vệ khung thành, tạo điều kiện cho tuyến hai băng lên dứt điểm.

Các chuyên gia cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với đặc điểm nhân sự của Tây Ban Nha, khi đội bóng không sở hữu nhiều cầu thủ có ưu thế trong tranh chấp bóng bổng. Thay vào đó, họ khai thác khả năng phối hợp ngắn, di chuyển linh hoạt và những pha xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp để tạo khác biệt.

Đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành này là hai hậu vệ biên Marc Cucurella và Pedro Porro. Thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, bộ đôi này phối hợp chặt chẽ với các cầu thủ chạy cánh như Lamine Yamal hay Alex Baena, tạo nên nhiều tình huống chồng biên và xâm nhập phía sau hàng phòng ngự đối phương trước khi thực hiện các đường căng ngang.

Bên cạnh đó, việc các cầu thủ chạy cánh thường xuyên bó vào trung lộ cũng mở ra khoảng trống cho hậu vệ biên băng lên, đồng thời tạo điều kiện để các tiền vệ như Rodri hay Dani Olmo xuất hiện từ tuyến hai và tung ra những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nếu hàng thủ đối phương lùi quá sâu để bịt kín khu vực trước khung thành.

Theo giới phân tích chiến thuật, điểm khó đối phó với các pha căng ngang trả ngược không chỉ nằm ở độ chính xác của đường chuyền mà còn ở việc bóng được đưa theo hướng ngược với đà di chuyển của hàng phòng ngự. Điều này khiến các hậu vệ khó xoay trở, trong khi các tiền vệ hỗ trợ phòng ngự thường không kịp lùi về để áp sát người dứt điểm.

Đối với đội tuyển Pháp, đây được xem là một trong những thử thách lớn nhất ở trận bán kết. Hàng phòng ngự của Les Bleus đã chơi chắc chắn từ đầu giải, nhưng sẽ phải đối mặt với kiểu tấn công đòi hỏi khả năng bọc lót, giữ cự ly đội hình và kiểm soát không gian trước vòng cấm thay vì chỉ dựa vào ưu thế về thể hình hay không chiến.

Cuộc đối đầu giữa hàng công giàu biến hóa của Tây Ban Nha và hệ thống phòng ngự chắc chắn của Pháp vì thế được dự báo sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận bán kết World Cup 2026.

Nếu Les Bleus hóa giải được những đường căng ngang vốn đã trở thành thương hiệu của La Roja, cơ hội giành vé vào chung kết sẽ rộng mở hơn.

Ngược lại, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến đội tuyển Pháp phải trả giá trước thứ vũ khí đang giúp Tây Ban Nha tạo nên khác biệt ở giải đấu năm nay./.

World Cup 2026: Pháp-Tây Ban Nha đối đầu trong trận bán kết đắt giá nhất lịch sử Tổng giá trị của đội hình hai đội được định giá khoảng 3,2 tỷ USD; đội tuyển Pháp được định giá khoảng 1,78 tỷ USD còn Tây Ban Nha đạt khoảng 1,43 tỷ USD vượt xa mọi trận bán kết World Cup trước đây.

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