Spotify mở rộng ứng dụng AI với trợ lý âm nhạc tương tự ChatGPT

Công ty dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify ngày 14/7 cho biết đang tiến thêm một bước nữa để tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào trải nghiệm nghe nhạc với thông báo người dùng đăng ký gói dịch vụ Premium hiện có thể tương tác với ứng dụng để chọn nhạc hoặc âm thanh khác mà họ muốn nghe.

Theo Spotify, tính năng này có sẵn tại Mỹ, Ireland và Thụy Điển trên các thiết bị công nghệ sử dụng những hệ điều hành iOS và Android dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên bằng tiếng Anh.

Spotify cho biết đây được coi là bản phát hành beta, có nghĩa là mọi thứ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo, nhưng phản hồi của người dùng sẽ giúp cải thiện sản phẩm.

Spotify không chia sẻ thêm chi tiết cụ thể về công nghệ AI bên trong trong thông báo của mình, nhưng Spotify đã xác nhận sử dụng kết hợp công nghệ AI của riêng mình và các mô hình từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, dựa trên những gì tốt nhất cho từng nhiệm vụ.

Việc bổ sung này là ví dụ mới nhất về cách Spotify sử dụng công nghệ AI để giúp người dùng tương tác với kho nhạc, podcast và sách nói khổng lồ của ứng dụng.

Spotify cũng cung cấp các công cụ như DJ AI, nói bằng giọng AI mà người dùng có thể tương tác trực tiếp, cùng với các tính năng AI để tạo danh sách phát bằng lời nhắc và kết nối Spotify với các chatbot AI của bên thứ ba, như ChatGPT.

Tính năng mới này mở rộng khả năng trò chuyện với Spotify vượt ra ngoài trải nghiệm DJ AI, cho phép người dùng nói chuyện với Spotify trên cả trang chủ và trang đang phát trên thiết bị di động.

Người dùng có thể nhập hoặc nói chuyện với ứng dụng và trò chuyện qua lại để giúp họ chọn bài hát tiếp theo.

Ngoài ra, Spotify cho biết ứng dụng cũng có thể trò chuyện với người dùng về lịch sử nghe nhạc của họ và giúp họ tìm hiểu thêm về âm nhạc yêu thích hoặc tìm hiểu sâu hơn về podcast hoặc sách nói.

Điều đó có nghĩa là người dùng có thể được hỏi những câu hỏi như điều gì đã truyền cảm hứng cho một bài hát cụ thể, hoặc ngày phát hành album, hoặc thậm chí nhận được gợi ý về các nghệ sỹ khác mà bạn có thể thích, dựa trên những gì họ đang nghe.

Người dùng cũng có thể hỏi về lịch sử nghe nhạc của chính mình, ví dụ như lần đầu tiên họ nghe một bài hát cụ thể là khi nào, hoặc người dùng có thể tìm hiểu thêm về thể loại nhạc mà họ đã nghe gần đây.

Trong thông báo về tính năng mới, Spotify cũng đưa ra một vài gợi ý về cách sử dụng công nghệ tương tác này. Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu Spotify "phát một số nghệ sỹ mà tôi chưa từng nghe trước đây," sau đó tiếp tục định hình lựa chọn đó bằng những yêu cầu tiếp theo, chẳng hạn như yêu cầu thêm một nghệ sỹ cụ thể theo tên, hoặc thu hẹp lựa chọn chỉ còn những bài hát gần đây hơn.

Người dùng cũng có thể định hình yêu cầu hơn nữa bằng cách yêu cầu "vui tươi hơn," hoặc đưa ra các hướng dẫn khác. Bên cạnh đó, người dùng có thể yêu cầu Spotify lưu bài hát, thêm bài hát vào danh sách phát của mình hoặc theo dõi nghệ sĩ thông qua tính năng mới này. Tính năng này hiện đang được triển khai trên các thiết bị di động./.

Spotify cho phép người dùng tắt video trong ứng dụng Bắt đầu từ hôm nay, những người đăng ký Gói dịch vụ Family Plan trên toàn thế giới có thể bật hoặc tắt nội dung video cho bất kỳ thành viên nào trong gói trực tiếp từ cài đặt đăng ký của họ.