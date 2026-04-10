Spotify cho phép người dùng tắt video trong ứng dụng

(Nguồn: Spotify)

Công ty dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify ngày 9/4 thông báo đang đưa ra những tùy chọn mới cho phép người dùng tắt tất cả video trong ứng dụng, Spotify cho biết các tùy chọn này có thể được sử dụng để chọn trải nghiệm ưu tiên âm thanh trên ứng dụng hoặc trải nghiệm được tăng cường video.

Bắt đầu từ hôm nay, những người đăng ký Gói dịch vụ Family Plan (Gia đình) trên toàn thế giới có thể bật hoặc tắt nội dung video cho bất kỳ thành viên nào trong gói trực tiếp từ cài đặt đăng ký của họ.

Trước đây, tính năng này chỉ khả dụng cho các tài khoản được quản lý dành cho người dùng dưới 13 tuổi.

Spotify lưu ý rằng 60% số người dùng đó đã bị người quản lý tài khoản (cha mẹ hoặc người giám hộ) tắt video.

Spotify cũng sẽ cho phép người dùng Premium và Basic trên các gói Individual (Cá nhân), Duo (Bộ đôi), Family, và Student (Sinh viên), cũng như người dùng dịch vụ miễn phí, kiểm soát cách nội dung video hiển thị trong ứng dụng của họ.

Để truy cập các tùy chọn video, người dùng cần điều hướng đến cài đặt của họ và chọn tùy chọn “Nội dung và hiển thị.” Tiếp theo, người dùng có thể bật hoặc tắt tính năng hình ảnh hoặc video lặp lại Canvas của ứng dụng dành cho nhạc hoặc podcast. Sau khi người dùng chọn tùy chọn của mình, các thiết lập này sẽ được áp dụng trên thiết bị di động, máy tính để bàn, trang web và máy thu hình.

Theo Spotify, bản cập nhật cài đặt sẽ bắt đầu được triển khai cho tất cả người dùng trên toàn cầu trong tháng này. Spotify cho biết người nghe hiện tại đã có thể lựa chọn chính xác cách họ muốn tương tác với các video khuếch đại âm nhạc, podcast và sách nói trên Spotify.

Bên cạnh đó, Spotify cho hay người dùng vẫn sẽ thấy quảng cáo video, cũng như các video tương tự như Canvas trên một số quảng cáo âm thanh.

Spotify ngày càng chú trọng đến video trong vài năm qua sau khi ra mắt video Canvas lần đầu tiên vào năm 2018 và triển khai podcast video vào năm 2020. Spotify đã thêm hỗ trợ video âm nhạc vào năm 2024 để cạnh tranh tốt hơn với nền tàng chia sẻ video ngắn YouTube.

Theo các chuyên gia công nghệ, bằng cách cung cấp cho người dùng tùy chọn tắt video trên ứng dụng, Spotify có thể đang tìm cách trấn an các cơ quan quản lý và nhà lập pháp, những người đang theo dõi sát sao tác động của các ứng dụng mạng xã hội và video đối với người dùng trẻ tuổi.

Ngoài ra, những người chỉ muốn ứng dụng âm nhạc của họ chỉ tập trung vào âm nhạc cũng sẽ được hưởng lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nghị quyết 57 thúc đẩy chuyển đổi số vùng cao

Nghị quyết 57 thúc đẩy chuyển đổi số vùng cao

Chuyển đổi số đã len lỏi đến từng thôn bản, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, giảm bớt gánh nặng đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

AI đang tái định hình bài toán an ninh mạng toàn cầu

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu, các tổ chức cần phải thích ứng chiến lược bảo mật để hỗ trợ khả năng phục hồi và tăng trưởng số bền vững.