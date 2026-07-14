Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về dùng AI của Google hỗ trợ học thuật

Theo thống kê sử dụng Gemini trong Đông Nam Á được Google công bố ngày 14/7, Việt Nam dẫn đầu về ứng dụng AI vào học tập. Trong đó, hoạt động học thuật chiếm 17% tổng số câu lệnh của người Việt, cao hơn mức trung bình 11% của khu vực.

Báo cáo cũng cho biết hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ ôn thi với Gemini Canvas mỗi tháng, trong khi các nhà giáo dục tạo ra 55.000 yêu cầu liên quan đến hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày.

Theo Đặng Thanh Nga, đại sứ sinh viên Google, các tính năng như Canvas của Gemini có thể đóng vai trò "người bạn đồng hành" khi chuẩn bị cho các kỳ thi, giúp cô phân tích các công thức toán phức tạp hoặc tìm lỗi mã nguồn mỗi khi gặp khó.

"Đây là cách hiệu quả để giải quyết vấn đề và hệ thống hóa dữ liệu, nhưng tư duy phản biện và kết quả hoàn thiện cuối cùng vẫn phải đến từ chính chúng tôi", Nga nói, cho rằng công cụ "đơn giản giúp quá trình học tập trở nên nhanh chóng, hiệu quả và có tổ chức hơn".

Việt Nam cũng dẫn đầu về tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini. Cụ thể, Việt Nam sở hữu tỷ lệ sử dụng tiếng bản xứ cao nhất khu vực, với 89% số câu lệnh bằng tiếng Việt, trong khi Thái Lan là 87% và Indonesia là 84%. Trong ví dụ được hãng chia sẻ, một nông dân trồng trà Shan tuyết ở Lào Cai đã sử dụng Gemini để dịch thuật, viết email, hóa đơn bằng tiếng Anh chuyên nghiệp và bán hàng trực tiếp sang thị trường châu Âu và Mỹ.

Việt Nam cũng dẫn đầu về tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini. Cụ thể, Việt Nam sở hữu tỷ lệ sử dụng tiếng bản xứ cao nhất khu vực, với 89% số câu lệnh bằng tiếng Việt, trong khi Thái Lan là 87% và Indonesia là 84%. (Ảnh chụp màn hình báo cáo)

Từ số liệu đó, Google đánh giá Gemini "đóng vai trò cầu nối quan trọng vươn ra thị trường toàn cầu, người dùng Việt Nam dựa vào khả năng dịch thuật và bản địa hóa của Gemini nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á".

Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về số lượng yêu cầu liên quan đến hỗ trợ lập trình và tư duy toán học trên Gemini, với 4% số câu lệnh là về lập trình, 5% về toán học. Trong khi đó, phần lớn vấn đề mà người dùng tương tác với Gemini vẫn là trò chuyện (29%) và sáng tạo nội dung (17%).

32% câu lệnh từ Việt Nam được gửi qua máy tính, cao thứ hai trong khu vực sau Singapore, trong khi 66% câu lệnh qua điện thoại di động. Tỷ lệ sử dụng máy tính này, theo Google, cho thấy nhu cầu lớn của người Việt đối với các công việc kỹ thuật chuyên sâu và đòi hỏi sự tập trung.

Đây là lần đầu Google đưa ra báo cáo về việc sử dụng AI Gemini trong khu vực Đông Nam Á, với các nước Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan. Gemini là ứng dụng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Google trong khu vực, với lượng người dùng hoạt động trên ứng dụng tăng hơn gấp đôi trong một năm qua. Ứng dụng cũng được ghi nhận là trợ lý AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Bà Sapna Chadha, Phó chủ tịch Google phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á. (Ảnh: Google)

Theo bà Sapna Chadha, Phó chủ tịch Google phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á, khu vực này đặc biệt bởi công nghệ được tích hợp một cách tự nhiên vào cuộc sống hàng ngày. "Người dùng không chỉ đơn thuần thích nghi với Gemini, họ sử dụng nó theo cách riêng của mình, thông qua các phương thức họ thích, bằng ngôn ngữ họ nói và trong những bối cảnh đặc thù của cuộc sống", bà Chadha chia sẻ.

Đại diện Google cũng cho biết mong muốn đưa Gemini thành "trợ lý AI hữu ích nhất" cho 600 triệu người dân tại Đông Nam Á. Họ cũng dự kiến đưa tác nhân AI đến với người tiêu dùng như Gemini Spark để chuyển đổi Gemini từ một trợ lý trả lời câu hỏi thành một "đối tác" trực tiếp hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc.

Spark là tác nhân AI cá nhân hóa hoạt động 24/7, được thiết kế để chủ động quản lý tác vụ, tích hợp sâu với các công cụ Workspace như Gmail, Docs và Slides. Gemini Spark hiện có bản tiếng Anh cho người đăng ký gói Google AI Ultra. Google cho biết sẽ triển khai tác nhân trên tất cả ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á từ tuần này./.

Ra mắt AI dịch hội thoại trực tiếp hơn 70 ngôn ngữ Theo Google, công nghệ mới có khả năng tự động nhận diện hơn 70 ngôn ngữ và thực hiện dịch giọng nói gần như ngay lập tức, đồng thời giữ được ngữ điệu, tốc độ nói và cao độ giọng của người dùng.

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