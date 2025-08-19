Karate Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB tại Giải vô địch trẻ châu Á mở rộng 2025

Trần Thị Cẩm Tú đã thi đấu xuất sắc để mang về tấm huy chương Vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam, khẳng định bản lĩnh và kỹ thuật vượt trội trước các đối thủ mạnh trong khu vực.

Đoàn Karate Việt Nam đã khép lại Giải vô địch trẻ châu Á mở rộng 2025 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc với thành tích giành 1 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Ở hạng cân dưới 59kg nữ trẻ (16-17 tuổi), Trần Thị Cẩm Tú đã thi đấu xuất sắc để mang về tấm huy chương Vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam, khẳng định bản lĩnh và kỹ thuật vượt trội trước các đối thủ mạnh trong khu vực.

Bên cạnh đó, Huỳnh Kim Tiền giành huy chương Bạc ở hạng cân trên 59kg nữ trẻ, trong khi Nguyễn Thùy Linh cũng để lại dấu ấn với tấm huy chương Bạc ở hạng cân dưới 54kg nữ lứa tuổi thiếu niên (14-15 tuổi). Những thành tích này đã cho thấy cho sự nỗ lực của các vận động viên trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Giải karate vô địch trẻ châu Á mở rộng 2025 diễn ra tại Trung tâm thể thao Lâm Bình, Hàng Châu (Trung Quốc), quy tụ hơn 55 đội đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 54 nội dung thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Đây không chỉ là một giải đấu mang tính cạnh tranh, mà còn là dịp để các võ sỹ trẻ châu lục rèn luyện, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm./.

