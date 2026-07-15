Thời tiết ngày 15/7: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to trên 100mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 15/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối.

Trong khi nhiều vùng biển có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động và tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cụ thể, đêm 15/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 15/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 15/7, khu vực từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-3,5m. Biển động.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Theo cảnh báo, ngày và đêm 16/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, đồng thời cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thời tiết cụ thể các khu vực như sau:

Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng Điện Biên và Lai Châu không có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng nắng nóng, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng không có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong tối và đêm tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

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