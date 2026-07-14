Thu hồi đất xây nút giao kết nối cao tốc Bến Lức-Long Thành với đường Rừng Sác

Để kết nối cao tốc Bến Lức-Long Thành với tuyến đường Rừng Sác đi khu vực Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi hơn 21ha đất của 240 hộ dân để xây dựng nút giao có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết địa phương đã công bố kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức-Long Thành. Tổng diện tích thu hồi khoảng 21,44ha, liên quan đến 240 hộ dân.

Địa phương cũng đã tiếp xúc và ghi nhận ý kiến của các hộ dân liên quan. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng khảo sát, xác định đơn giá bồi thường sát giá thị trường để có phương án bồi thường hợp lý.

Người dân cũng kiến nghị xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp diện tích đất còn lại sau khi giải tỏa quá nhỏ hoặc không còn đường tiếp cận để sản xuất, đi lại; đồng thời mong muốn khu tái định cư có mức giá phù hợp để sớm ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát thực tế từng trường hợp để có hướng xử lý phù hợp. Hiện đơn giá bồi thường chưa được xác định do còn chờ đơn vị tư vấn thẩm định giá. Sau khi được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, xã sẽ công bố chính thức đến người dân.

Dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức-Long Thành với đường Rừng Sác đã khởi công ngày 1/7 với tổng mức đầu tư 2.969 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 994 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.568 tỷ đồng; còn lại là chi phí thiết bị, quản lý dự án, dự phòng...

Về quy mô đầu tư, dự án xây dựng nhánh nối đường đầu cầu Cần Giờ và nhánh đường Rừng Sác đi xã Cần Giờ với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ; đồng thời đầu tư nhánh đường Rừng Sác đi phà Bình Khánh quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ.

Dự án cũng mở rộng hai đoạn cầu cạn hiện hữu để phù hợp với quy mô giai đoạn 2 của cao tốc Bến Lức-Long Thành, đồng thời xây mới 4 nhánh lên xuống cầu cạn, mỗi nhánh 1 làn xe.

Xây dựng 2 hầm chui dài khoảng 470m, cùng đảo xuyến và hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, giao thông thông minh (ITS), trạm kiểm soát tải trọng và tín hiệu giao thông.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028. Khi đưa vào khai thác, nút giao sẽ hình thành trục giao thông hướng tâm mới, tăng cường kết nối giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn và Long Hòa.

Đây là công trình hạ tầng giao thông thiết yếu, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và kết nối khu vực Cần Giờ với mạng lưới giao thông vùng. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị mới và du lịch sinh thái dọc tuyến đường Rừng Sác./.

5 hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bến Lức-Long Thành 5 hộ cuối cùng trong phạm vi nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành và Quốc lộ 51 đã đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án; tạo tiền đề để nhà thầu tăng tốc thi công, sớm đưa dự án vào khai thác.