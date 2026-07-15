Dấu mốc hoàn thiện hệ thống cộng đồng người Việt tại Lào

VientianeNgày 14/7, Lễ công bố Quyết định thành lập Ủy ban Quản lý người Việt Nam và Hội người Việt Nam tỉnh Vientiane đã diễn ra tại trụ sở Ủy ban Chính quyền tỉnh Vientiane, Bắc Lào.

Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống tổ chức cộng đồng người Việt tại toàn bộ 18/18 tỉnh, thành phố của Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự lễ công bố, về phía tỉnh Vientiane có Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản lý người Việt Nam tỉnh Vientiane Siviengxay Olaboun cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh; đại diện Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Thương vụ Việt Nam tại Lào; Tổng hội người Việt Nam tại Lào cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, lao động và kinh doanh tại địa phương.

Theo quyết định được công bố, Ủy ban Quản lý người Việt Nam tỉnh Vientiane gồm 20 thành viên; Hội người Việt Nam tỉnh Vientiane gồm 9 thành viên, do ông Mai Hải Long làm Chủ tịch, ông Mai Chiến Dũng và ông Võ Đại Thân làm Phó Chủ tịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng trước sự kiện này, đồng thời trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Vientiane và các sở, ngành địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán trong suốt quá trình hoàn thiện thủ tục thành lập.

Đại sứ nhấn mạnh đây không chỉ là sự ghi nhận của chính quyền địa phương đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, mà còn là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân và triển khai các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định trong nhiều năm qua, bà con người Việt Nam tại Lào luôn phát huy truyền thống cần cù, đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, qua đó góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.

Đại sứ đề nghị Ủy ban Quản lý và Hội người Việt Nam tỉnh Vientiane phối hợp chặt chẽ với Tổng hội người Việt Nam tại Lào để chăm lo đời sống cộng đồng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh, đồng thời tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, giáo dục và gìn giữ tiếng Việt.

Về phía nước chủ nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Vientiane Siviengxay Olaboun khẳng định mục đích của việc thành lập hai tổ chức này là nhằm làm cầu nối giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thu hút người dân từ các địa phương của Việt Nam đến với tỉnh Vientiane.

Ông nhấn mạnh đây sẽ là hình mẫu điển hình trong phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.

Thay mặt Đảng bộ và chính quyền tỉnh, ông Siviengxay Olaboun ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại 11 huyện của tỉnh trong các lĩnh vực thương mại, buôn bán và kinh doanh, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vientiane nói riêng và các địa phương của Lào nói chung.

Thay mặt Hội người Việt Nam tỉnh Vientiane và bà con người Việt tại địa phương, Chủ tịch Hội Mai Hải Long bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền tỉnh Vientiane và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Hội phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, làm tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền địa phương và Đại sứ quán, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại tỉnh Vientiane ngày càng ổn định, đoàn kết và phát triển./.

Mái nhà chung của những người mang dòng họ Trần Việt Nam tại Lào Câu lạc bộ Họ Trần Việt Nam tại Lào ra đời mang sứ mệnh gắn kết các thế hệ, nhắc nhở con cháu giữ gìn đạo lý “uống nước nhớ nguồn," hiếu kính với tổ tiên và sống có trách nhiệm với xã hội sở tại.