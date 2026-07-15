Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, ngày 14/7, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã có cuộc làm việc với đồng chí Phouthanouphet Xaysombath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vientiane.

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng, Thương vụ, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Vientiane.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vientiane, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Vientiane và dự lễ công bố thành lập Ban Quản lý người Việt tại tỉnh Vientiane; nhấn mạnh việc Đại sứ đến thăm tỉnh Vientiane thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào và quan hệ gắn bó giữa Đại sứ quán Việt Nam với tỉnh Vientiane.

Đồng chí Phouthanouphet Xaysombath thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Vientiane và tình hình hợp tác giữa tỉnh Vientiane với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trong việc thúc đẩy và triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hợp tác tại tỉnh; chia sẻ một số tiềm năng, thế mạnh hợp tác của tỉnh, đồng thời nêu một số phương hướng triển khai hợp tác trong thời gian tới; bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vientiane Phouthanouphet Xaysombath tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vientiane nhấn mạnh việc thành lập Ban Quản lý người Việt tại tỉnh Vientiane có ý nghĩa quan trọng; khẳng định tỉnh Vientiane sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống để đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vientiane đã dành thời gian tiếp Đoàn, thể hiện sự coi trọng quan hệ giữa tỉnh và Đại sứ quán; thông tin về mục đích chuyến công tác của Đoàn; chúc mừng thành tựu tỉnh Vientiane đạt được trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chính trị được giữ vững, quốc phòng-an ninh được bảo đảm và tăng trưởng kinh tế ổn định, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại sứ đánh giá cao các chương trình, dự án hợp tác hiệu quả giữa tỉnh với các địa phương của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong việc triển khai các dự án hỗ trợ tỉnh Vientiane xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào theo học tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhất trí với các ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về các phương hướng nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới; đồng thời đề nghị tỉnh Vientiane tiếp tục phối hợp với các tỉnh/thành của Việt Nam có quan hệ với tỉnh Vientiane trong việc rà soát các thỏa thuận để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và học sinh, sinh viên; phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, nhất là công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp sạch, du lịch.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cảm ơn tỉnh Vientiane đã cho phép thành lập Ban Quản lý người Việt tại tỉnh Vientiane, đây là tỉnh thứ 18/18 tỉnh/thành phố của Lào có Hội/Ban Quản lý người Việt; cảm ơn và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Tỉnh ủy và Ủy ban Chính quyền tỉnh Vientiane tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại tỉnh và hoạt động của Ban Quản lý người Việt, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ./.

Xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ổn định, hợp tác và phát triển Các địa phương Việt Nam-Lào hợp tác xây dựng biên giới ổn định, phát triển kinh tế, du lịch, bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống người dân.