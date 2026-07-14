Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Chile nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Tối 14/7, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (1971-2026).

Tham dự chương trình có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình phát biểu chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Về phía Chile và khách quốc tế có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado; đại diện Đại sứ quán Chile, Cục Xúc tiến Thương mại Chile, Đại sứ quán Panama tại Việt Nam, các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng cùng một số doanh nghiệp Chile đang hoạt động tại Việt Nam.

Việt Nam và Chile thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/3/1971. Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Trải qua 55 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là minh chứng cho tình hữu nghị và sự tin cậy giữa Việt Nam và Chile.

Với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, thành phố sinh thái, trung tâm tài chính, logistics và thương mại tự do mang tầm quốc tế, thành phố đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên thế giới, trong đó Chile là đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado bày tỏ tin tưởng trên nền tảng hữu nghị được vun đắp trong suốt 55 năm qua, quan hệ Chile-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đại sứ cũng bày tỏ kỳ vọng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để các thế hệ tương lai thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng năng động và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Chile cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp khu vực miền Trung-Tây Nguyên với các đối tác Chile, qua đó cập nhật thông tin về môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác thương mại giữa hai bên.

Các đại biểu cũng tham quan triển lãm ảnh giới thiệu chặng đường 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile với nhiều tư liệu, hình ảnh về các chuyến thăm cấp cao, hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đại biểu hai nước tham quan triển lãm ảnh giới thiệu chặng đường 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khu vực trưng bày sản phẩm đặc trưng và giới thiệu tiềm năng du lịch của Việt Nam và Chile đã góp phần quảng bá hình ảnh, thế mạnh của mỗi quốc gia, đồng thời tạo cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại chặng đường phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Chile, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa, hướng tới đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới./.​

Trao đổi điện mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Chile José Antonio Kast nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Chile.