Hưng Yên: Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc, quê hương tôi” lan tỏa tinh thần yêu nước

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), sáng 29/8, tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức lễ chào cờ trong toàn tỉnh với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc, quê hương tôi.”

Đây là hoạt động góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khẳng định tinh thần quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trên 3.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã tham dự lễ chào cờ tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến).

Cán bộ chiến sỹ dự lễ chào cờ tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tham dự lễ thượng cờ, cùng cất cao bài hát Quốc ca, bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu cùng các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cùng thời điểm, 100% xã, phường của tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức nghi thức chào cờ, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa tinh thần yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Hào Hoàng Thị Thanh Mai cho biết, lễ chào cờ được tổ chức linh thiêng, trang trọng với sự tham gia của gần 1.500 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong phường.

Đây là một hoạt động ý nghĩa được chính quyền địa phương tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hưng Yên đồng loạt tổ chức lễ chào cờ trong toàn tỉnh với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc, quê hương tôi”. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Hoạt động góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tạo khí thế và phong trào thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển phường Mỹ Hào ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

