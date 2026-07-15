Tăng lượt cất, hạ cánh Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất dịp Hè và nghỉ lễ 2/9

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong giai đoạn cao điểm Hè 2026, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Theo đó, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 15/7-15/8/2026 và từ ngày 24/8-6/9/2026, hai cảng hàng không lớn nhất cả nước sẽ được điều chỉnh tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa lên 17 chuyến/giờ; khu vực đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay vào các khung giờ từ 6h đến 23h59 từ 42 chuyến/giờ lên 44 chuyến/giờ.

Trước đó Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ ngày 15/6-6/9/2026, điều chỉnh tham số điều phối đường cất, hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ từ 6h đến 23h.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc phát triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại hai Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam phát triển theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua đó nhanh chóng năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa giờ khung cao điểm, góp phần nâng cao năng lực khai báo và duy trì tính chất dịch vụ hành khách cao điểm và Lễ Quốc Quốc 2/9./.

Cục Hàng không Việt Nam làm rõ lý do cần giảm giá điều hành bay và cất, hạ cánh Các hãng hàng không Việt Nam sẽ giảm bớt chi phí và được chia sẻ gánh nặng khi giá dịch vụ điều hành bay và cất hạ cánh được giảm trước bối cảnh giá nhiên liệu biến động.