Hà Nội chính thức vận hành 36 màn hình LED cảnh báo giao thông

Sáng 15/7, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Hệ thống liên tục cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động tránh các khu vực ùn tắc, tai nạn hoặc ngập úng và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực

Đây là một trong những hạng mục thuộc giai đoạn 2 Dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy, điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm của Công an thành phố Hà Nội.

Hệ thống gồm 36 màn hình LED kích thước 4 x 2 m, được lắp đặt trên các giá long môn tại những tuyến đường, nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, các cửa ngõ và trục giao thông chính của Thủ đô.

Một số vị trí được lắp đặt màn hình gồm các nút giao Quốc lộ 3-Quốc lộ 18, Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2-Võ Văn Kiệt, Quang Trung-Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung-Cổ Linh, khu vực cầu vượt Mai Dịch và nhiều tuyến đường trọng điểm khác.

Toàn bộ hệ thống màn hình LED được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều khiển giao thông của thành phố Hà Nội. Thông tin hiển thị được cập nhật liên tục, phục vụ cảnh báo ùn tắc, tai nạn, ngập úng; hướng dẫn phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế cho người tham gia giao thông.

Hình ảnh từ camera AI được truyền về trung tâm điều khiển giao thông Công an thành phố Hà Nội .(Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Bên cạnh thông tin phục vụ điều tiết giao thông, các màn hình còn hiển thị cảnh báo về những hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và tuyên truyền các quy định của pháp luật. Qua đó, lực lượng chức năng có thêm một kênh cung cấp thông tin trực quan, kịp thời đến người dân.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN vào sáng 15/7 tại nút giao Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn, màn hình LED đã hoạt động, liên tục cung cấp thông tin và cảnh báo giao thông. Người điều khiển phương tiện có thể quan sát nội dung từ xa để chủ động lựa chọn hướng di chuyển.

Chị Đào Thị Hiền, trú tại Đông Anh, Hà Nội, cho biết thường xuyên đi lại trên trục cầu Nhật Tân-Võ Chí Công-Bưởi. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, một số thời điểm xảy ra ùn ứ kéo dài.

“Nếu có cảnh báo sẽ rất hữu ích. Tôi có thể thay đổi lộ trình để tránh điểm ùn tắc phía trước, giảm thời gian chờ đợi và góp phần giảm áp lực cho nút giao đang xảy ra ùn tắc,” chị Hiền chia sẻ.

Gần 5.000 camera AI hỗ trợ quản lý, điều hành

Theo Công an thành phố Hà Nội, sau khi hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1 được đưa vào khai thác từ cuối năm 2025, đơn vị tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với việc lắp đặt thêm gần 2.500 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Số camera này được đưa vào hoạt động từ ngày 1/7.

Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã lắp đặt, đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ huy, điều hành và giám sát giao thông; phát hiện, xử lý vi phạm. Hệ thống cũng hỗ trợ giải quyết 5 “điểm nghẽn” của thành phố, trong đó trọng tâm là trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, cho biết giai đoạn 2 của dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Qua đó, dự án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh và đô thị thông minh của Thủ đô.

Hệ thống camera AI. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Theo Trung tá Đào Việt Long, ngoài hệ thống camera và hệ điều hành thông minh, Công an thành phố Hà Nội đã đưa hệ thống màn hình LED khổ lớn chứa thông tin cảnh báo giao thông vào hoạt động.

Các màn hình được lắp đặt tại 36 vị trí có mật độ phương tiện lớn, gồm các tuyến cửa ngõ, nút giao trọng điểm và trục giao thông chính của Thủ đô.

“Toàn bộ hệ thống được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều khiển giao thông của thành phố Hà Nội, liên tục cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực để cảnh báo ùn tắc, phân luồng, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, góp phần giảm áp lực giao thông trên địa bàn,” Trung tá Đào Việt Long cho biết.

Thông qua hệ thống này, lực lượng chức năng có thể cập nhật thông tin phù hợp với diễn biến thực tế trên đường. Người dân được cảnh báo sớm về những tuyến đường có nguy cơ ùn tắc, xảy ra tai nạn hoặc ngập úng để chủ động điều chỉnh hành trình.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin hiển thị trên hệ thống bảng điện tử; chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông, hệ thống đèn tín hiệu và các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo Trung tá Đào Việt Long, sự đồng hành của người dân sẽ giúp hệ thống phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại trên địa bàn Thủ đô./.

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