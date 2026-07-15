Loạt chính sách người dân cần biết nhân Ngày Công dân số Việt Nam 15/10

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, đồng thời quy định ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam. Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách khuyến khích người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) và dịch vụ công trực tuyến, trong đó có các ưu đãi như miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, đăng ký phương tiện trực tuyến; giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất; giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và 100% đối với mô tô khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, VNeID tiếp tục được mở rộng nhiều tiện ích, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công và xây dựng xã hội số tại Việt Nam./.