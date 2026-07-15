Multimedia

Loạt chính sách người dân cần biết nhân Ngày Công dân số Việt Nam 15/10

Miễn lệ phí cấp đổi căn cước, đăng ký xe trực tuyến, giảm lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, mô tô... là những chính sách nổi bật người dân cần biết theo Nghị quyết mới của Chính phủ.

Dương Linh
info-cong-dan-so-sua.png

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, đồng thời quy định ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam. Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách khuyến khích người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) và dịch vụ công trực tuyến, trong đó có các ưu đãi như miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, đăng ký phương tiện trực tuyến; giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất; giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và 100% đối với mô tô khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, VNeID tiếp tục được mở rộng nhiều tiện ích, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công và xây dựng xã hội số tại Việt Nam./.

#Chính sách phát triển công dân số #Ưu đãi lệ phí đăng ký xe #Dịch vụ công trực tuyến #Ngày Công dân số Việt Nam #cấp đổi căn cước miễn phí
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 57 VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHCN

Tin liên quan

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số với nhiều chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, và quy định ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Công dân số không chỉ là vấn đề công nghệ

Công dân số không chỉ là vấn đề công nghệ

Việc định hình và phát triển công dân số đã trở thành nhiệm vụ cốt lõi, mang tính chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hoạt động của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Nghệ An

Sáng 15/7/2026, tại Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.