Loạt chính sách người dân cần biết nhân Ngày Công dân số Việt Nam 15/10

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, đồng thời quy định ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam. Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách khuyến khích người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) và dịch vụ công trực tuyến, trong đó có các ưu đãi như miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, đăng ký phương tiện trực tuyến; giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất; giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và 100% đối với mô tô khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, VNeID tiếp tục được mở rộng nhiều tiện ích, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công và xây dựng xã hội số tại Việt Nam./.
Tin cùng chuyên mục
Điện Biên tăng tốc lấy mẫu ADN, tìm lại danh tính hàng nghìn liệt sĩ
Điện Biên triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lấy mẫu ADN cho 4.593 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Mỗi mẫu sinh phẩm là thêm hy vọng trả lại tên, quê hương cho những người đã hy sinh.
Quốc Khánh Pháp 2026: Khơi nguồn năng lượng mới cho quan hệ Việt - Pháp
Sự kiện nhân dịp kỷ niệm 237 năm Quốc khánh Pháp đã thắt chặt tình hữu nghị, khẳng định bước tiến chiến lược và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tương lai hợp tác Việt - Pháp.
Đề xuất tập trung dữ liệu giám sát hành trình về Cục Cảnh sát giao thông
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh trên phương tiện giao thông đường bộ.
Khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp do cài đặt phần mềm Microsoft trái phép
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can liên quan đến hoạt động cài đặt trái phép phần mềm Microsoft trên máy tính cung cấp cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp.
Thương hiệu thời trang Thái Lan tái hiện 2 trạng thái đối lập trên sàn runway Việt
Thương hiệu TANDT đến từ Thái Lan của NTK Thanawut Thanasarnvimon vừa ra mắt giới mộ điệu Việt Nam bộ sưu tập “Agenda To Aloha” – câu chuyện thời trang về sự thư thái, tự do của một kỳ nghỉ nhiệt đới.
Hoạt động của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Nghệ An
Sáng 15/7/2026, tại Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại tỉnh Lạng Sơn
Sáng 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lạng Sơn, thăm gia đình người có công với cách mạng.
76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới
Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.
Ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam
Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP quy định nguyên tắc phát triển công dân số, quyền và trách nhiệm của công dân trên môi trường số, chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ số...
Hà Nội vận hành 36 bảng điện tử, cung cấp thông tin theo thời gian thực
Hệ thống sẽ cung cấp theo thời gian thực các thông tin về ùn tắc, tai nạn, ngập úng, phân luồng và hướng đi thay thế góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.
Cận cảnh Tây Ban Nha hạ Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026
Đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 2-0 nhờ công Mikel Oyarzabal và Pedro Porro, để ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026.
Israel cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Iran tấn công
Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Israel sẽ đáp trả "mạnh hơn rất nhiều" trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran, khẳng định thời kỳ Israel chịu trận mà không khiến đối phương trả giá đã kết thúc.
Nga tiếp tục tập kích cảng và tàu phục vụ quân đội Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/7 cho biết quân đội nước này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng và tàu được sử dụng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Đà Nẵng: Trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập
Chiều 14/7, thành phố Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ quy tập tại hang Đá Sập. Các anh đã về trong vòng tay đồng đội và đất mẹ.
Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha: Yamal lại là ‘hung thần’ của Mbappe?
Thêm một màn trình diễn ấn tượng sẽ giúp Yamal và các đồng đội khẳng định vị thế “hung thần” trước Mbappé, đồng thời tiến gần hơn đến chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.
Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trước vòng bán kết World Cup 2026
Top 3 cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 trước vòng bán kết hiện có Kylian Mbappé (Pháp) và Lionel Messi (Argentina) cùng ghi 8 bàn thắng; Erling Haaland (Na Uy) ghi 7 bàn.
Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang quyết tâm về đích đúng tiến độ
Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang có chiều dài 105km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ đã triển khai thi công 14/14 gói thầu trên tuyến có chiều dài trên 77km.
Khuyến cáo người dân lựa chọn bãi tắm an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách chọn bãi tắm có lực lượng cứu hộ và tuân thủ biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn mùa du lịch hè.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc làm việc về phát triển công nghiệp hàng hải
Chiều 14/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia.
Trưởng đoàn cứu hộ Việt Nam kể về nhiệm vụ khắc nghiệt ở Venezuela
Đoàn cứu hộ Việt Nam coi Venezuela là nhiệm vụ khắc nghiệt nhất từng tham gia. Lực lượng đã trực tiếp đưa 57 thi thể ra khỏi đống đổ nát, hỗ trợ y tế hơn 200 lượt người, để lại hình ảnh đẹp.
Toàn cảnh World Cup: Pháp và Tây Ban Nha sẵn sàng cho màn "long tranh hổ đấu"
Quà sinh nhật đẹp nhất của Lamine Yamal là Tây Ban Nha giành quyền vào trận chung kết World Cup năm nay. Tuy nhiên, Pháp thực sự là một thách thức quá lớn đối với đội bóng xứ sở bò tót.
Dấu ấn haute couture từ Singapore trên sàn diễn thời trang Việt Nam
Nhà thiết kế “Haute Couture” Frederick Lee vừa có màn trở lại sàn diễn Việt Nam, chinh phục giới mộ điệu bằng thế giới thời trang đậm chất avant-garde đầy mê hoặc bằng bộ sưu tập “CULT."
Tiết kiệm điện hiệu quả trong những ngày nắng nóng cao điểm
Bằng việc thay đổi các thói quen nhỏ hàng ngày, người dân có thể sử dụng điện thông minh và hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Ban Chỉ đạo 35 TTXVN sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Chiều 14/7/2026, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của TTXVN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại tỉnh Phú Thọ
Trong chuyến thăm và làm việc tại Phú Thọ, chiều 14/7/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Phú Thọ.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam tự tin 'Les Bleus' sẽ đánh bại tuyển Tây Ban Nha
Trước thềm Bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định niềm tự hào lớn lao và sự tự tin vào chiến thắng lịch sử của "Les Bleus".
Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết hạn sử dụng
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đề xuất chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc thuộc diện buộc phải phá dỡ theo quy định.
Cháy lớn tại kho chứa giày ở Thanh Hóa, hàng trăm chiến sỹ xuyên đêm dập lửa
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h51 ngày 13/7 tại tầng 2 nhà kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (phường Hàm Rồng, Thanh Hóa).
Cục Thống kê: Nền kinh tế cần bứt phá với tốc độ 11,7% trong nửa cuối năm
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2026 đạt 10%, Cục Thống kê cho rằng nền kinh tế cần bứt phá mạnh mẽ với tốc độ 11,7% trong nửa cuối năm.