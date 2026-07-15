Quốc Khánh Pháp 2026: Khơi nguồn năng lượng mới cho quan hệ Việt - Pháp

Sự kiện nhân dịp kỷ niệm 237 năm Quốc khánh Pháp đã thắt chặt tình hữu nghị, khẳng định bước tiến chiến lược và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tương lai hợp tác Việt - Pháp.

Tối ngày 14/7 vừa qua, trong không gian trang trọng và ấm cúng tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp đã vinh dự tổ chức lễ chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 237 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp.

Sự kiện quy tụ đông đảo các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, cộng đồng người Pháp tại Việt Nam và những người bạn yêu mến văn hóa Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Olivier Brochet đã ôn lại những giá trị lịch sử của Ngày Quốc khánh Pháp; bày tỏ vui mừng trước quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam ngày càng được củng cố.

Cũng nhân sự kiện kỷ niệm, ngài đại sứ cho rằng đây là dịp vô cùng quý báu để tôn vinh sự năng động, những bước chuyển mình mạnh mẽ và nguồn năng lượng tích cực đang làm nên sức sống của quan hệ Pháp – Việt. Đại sứ Pháp bày tỏ mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng ấy tới toàn thể các vị khách, tạo động lực mới thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển ngày một sâu rộng.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến đất nước và nhân dân Pháp. Thứ trưởng bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ tin cậy giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao những tiến triển quan trọng, thực chất mà Việt Nam và Pháp đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược thời gian qua.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam hy vọng Pháp sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Sự phát triển này sẽ tạo cơ hội hợp tác kinh tế cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư lẫn nhau trong các lĩnh vực như logistics, cảng biển, phát triển đô thị bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi cung ứng và mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho nền kinh tế của cả hai nước.

Buổi lễ khép lại trong không khí hân hoan và thắm tình hữu nghị, mở ra những kỳ vọng mới về một chặng đường hợp tác bền vững, phát triển và đầy tự hào giữa hai quốc gia Việt Nam – Pháp./.